Julian Brandt feiert Traum-Einstand für Ajax Amsterdam

Lars Hinzberg 09.08.2026 • 17:18 Uhr Julian Brandt feiert einen Traum-Einstand in der Eredivisie. Auch Marc-André ter Stegen erlebt einen gelungenen Auftakt.

Das war ein Einstand nach Maß! Bei ihrem ersten Ligaspiel für Ajax Amsterdam konnten die beiden deutschen Neuzugänge Julian Brandt und Marc-André ter Stegen direkt einen 2:0-Sieg über PEC Zwolle feiern. Ex-Dortmunder Brandt kam in der 61. Minute ins Spiel und entschied die Partie in der fünften Minute der Nachspielzeit mit seinem ersten Tor für Ajax.

Dabei startete die Partie für den niederländischen Rekordmeister in der ersten Hälfte zäh. Zwolle, das in der vergangenen Saison noch um den Klassenerhalt kämpfte, hatte in der 34. Minute sogar die Chance auf die Führung. Aus kürzester Distanz wehrte ter Stegen einen Kopfball des Dänen Tobias Sommer mit dem linken Arm ab. Weitere Großchancen musste der 34-Jährige nicht vereiteln, auch weil sich Zwolle selbst schwächte. Sherel Floranus sah nach einer rüden Grätsche die Rote Karte (57.).

Brandt macht den Deckel drauf

Danach erhöhte Ajax den Druck, Brandt kam von der Bank ins Spiel. Auf den Führungstreffer von Jorthy Mokio (76.) ließ der Deutsche den Schlusspunkt folgen. Nach einem feinen Doppelpass schloss der Offensivspieler zum 2:0-Endstand ab (90.+5).

Ter Stegen hatte sich vor rund einer Woche von seinem Stammklub Barcelona in die Niederlande ausleihen lassen. Brandt unterschrieb nach sieben Jahren bei Borussia Dortmund dauerhaft in Amsterdam und hatte in der Qualifikation zur Conference League sein Debüt gefeiert.

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