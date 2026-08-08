Klinsmann über Horror-Verletzung: "Ich hatte Glück"

SID 08.08.2026 • 13:01 Uhr Erstmals nennt Jonathan Klinsmann Details zu seiner Horror-Verletzung. Der Sohn von Jürgen Klinsmann hat noch einen langen Weg zurück auf den Platz vor sich.

US-Torhüter Jonathan Klinsmann hat drei Monate nach seiner schweren Verletzung erstmals darüber gesprochen, wie knapp er einer Querschnittslähmung entronnen ist.

„Ich hatte Glück. Es hätte viel, viel schlimmer kommen können“, sagte der Sohn des deutschen 1990er-Weltmeisters Jürgen Klinsmann der New York Times: „Nie wieder Fußball spielen, nie wieder laufen können.“

Am 18. April war er im Serie-B-Spiel seines AC Cesena bei US Palermo (0:2) mit einem Gegenspieler zusammengekracht. Klinsmann, 29, erlitt einen Bruch des ersten Halswirbels, blieb aber dennoch für die letzten Spielminuten auf dem Feld. Seine Innenverteidiger passten sich nur noch den Ball hin und her, damit er nicht mehr eingreifen musste.

Klinsmann deutlich: „Weiß ich nicht, ob ich davongekommen wäre“

Dabei sei er zunächst von einer Gehirnerschütterung oder einem Schleudertrauma ausgegangen, berichtete Klinsmann. „Dann aber hat meine Nackenmuskulatur verrückt gespielt, um mich vor irgendetwas zu schützen.“

Hätte er noch eine Parade gezeigt, sagte Klinsmann, „weiß ich nicht, ob ich davongekommen wäre“. Er unterzog sich auch auf Anraten seines Vaters in Heidelberg einer komplizierten und „sehr risikoreichen“ Operation – sie verlief erfolgreich.