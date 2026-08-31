Lionel Messi tritt aus Nationalmannschaft zurück!

Julius Schamburg 31.08.2026 • 17:12 Uhr Lionel Messi tritt aus der argentinischen Nationalmannschaft zurück. "La Pulga" meldet sich mit einem emotionalen Brief.

Lionel Messi hat seinen Rücktritt aus der argentinischen Nationalmannschaft erklärt. Das gab der 39-Jährige am Montagnachmittag auf Instagram bekannt.

Messi setzte einen Post ab, auf dem ein dreiseitiger von Hand geschriebener Brief zu sehen war. „Nachdem seit dem Finale nun einige Zeit vergangen ist und ich lange darüber nachgedacht habe, möchte ich euch allen mitteilen, dass ich mich aus der Nationalmannschaft zurückziehe“, leitete er seinen Brief ein.

Messi: „Entscheidung tat mir in der Seele weh“

„Es war eine Entscheidung, die mir in der Seele wehgetan hat und immer noch wehtut, aber ich verstehe, dass es an der Zeit ist. Ich schwöre euch, dass ich immer alles gegeben habe – nicht nur in den letzten Jahren, sondern auch schon vorher, als alles gewonnen wurde –, und ich habe immer gekämpft und alles für dieses Trikot gegeben, um euch Freude zu bereiten und euch durch den Fußball stolz darauf zu machen, Argentinier zu sein“, heißt es weiter.

Er habe es „immer geliebt“, in der Nationalmannschaft zu spielen. „Ich habe alles gegeben, ich habe nichts mehr zu geben, und außerdem kommen hinter mir großartige junge Spieler nach, die es verdient haben, dabei zu sein.“

Anschließend bedankte sich „La Pulga“ für „all die Zuneigung“ in den letzten 20 Jahren. „Ich werde es sehr vermissen, euch von innen heraus zuzuhören. Jetzt werde ich einer von euch sein und euch immer von außen anfeuern und unterstützen (in guten wie in schlechten Zeiten, vor allem in den schlechten).“

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WM 2026: Messi stößt mit Argentinien bis ins Finale vor

Messi hatte mit Argentinien bei der WM 2026 das Finale erreicht, scheiterte dort allerdings an Spanien (0:1 n.V.). Nach dem verlorenen Endspiel hatte er seine Zukunft in der Nationalmannschaft zunächst offen gelassen. „Der Schmerz ist riesig. Es wird Zeit brauchen, bis diese Wunde verheilt“, schrieb er damals. Nun herrscht Gewissheit.

Insgesamt stand Messi für die Albiceleste stolze 207-mal auf dem Rasen, dabei erzielte er 125 Tore. Zu seinen größten Erfolgen zählt der WM-Titel 2022.