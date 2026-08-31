Messi-Rücktritt: Sein Abschiedsbrief im Wortlaut

SPORT1 31.08.2026 • 18:39 Uhr Lionel Messi verkündet seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft. Der komplette Abschiedsbrief im Wortlaut zum Nachlesen.

Lionel Messi hat am Montag seinen Abschied aus der argentinischen Nationalmannschaft bekanntgegeben. Auf Instagram veröffentlichte der 39-Jährige einen Post, auf dem drei handgeschriebene Briefe zu sehen waren.

Darin beschrieb Messi die Gründe für seine Entscheidung, blickte auf die Zeit in der Nationalmannschaft zurück und bedankte sich bei unzähligen Wegbegleitern sowie seiner Familie.

Messi-Rücktritt: Diese Worte richtet er an seine Fans

Messis vollständiger Brief im Wortlaut zum Nachlesen:

„Nach all der Zeit, die seit dem Finale vergangen ist, und nach vielem Nachdenken möchte ich euch allen mitteilen, dass ich aus der Nationalmannschaft zurücktrete…

Es war eine Entscheidung, die weh tat und in der Seele weiterhin schmerzt, aber ich spüre, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist. Ich schwöre euch, ich habe immer alles gegeben – nicht nur in den letzten Jahren, in denen wir alles gewonnen haben, sondern auch davor. Ich habe immer gekämpft und mich für dieses Trikot verausgabt, um euch Freude zu schenken und euch durch den Fußball stolz zu machen, Argentinier zu sein.

Es bleibt nicht mehr viel Zeit und gewisse Kapitel schließen sich, und dieses hier trifft mich besonders. Ich liebe es, ich habe es geliebt und ich werde es immer lieben, Teil der Nationalmannschaft zu sein. Ich habe alles gegeben, ich habe nichts mehr, was ich noch geben könnte, und außerdem kommen großartige junge Spieler nach, die es verdienen, diesen Platz einzunehmen.

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Danke für all die Zuneigung in diesen 20 Jahren. Ich werde es sehr vermissen, euch von draußen auf dem Spielfeld zu hören. Jetzt werde ich einer von euch sein, einer mehr, der von draußen immer anfeuert und unterstützt (in guten wie in schlechten Zeiten, und dann erst recht).

Danke an meine Familie, dass sie immer für mich da war, mich auf dieser so schönen, aber schwierigen Reise begleitet hat. Danke an jeden einzelnen Trainer, Mitspieler und Funktionär, mit denen ich das teilen durfte. Ich nehme Erinnerungen und unvergessliche Erlebnisse mit.

Ich gehe mit der Ruhe und dem Stolz, euch gemeinsam mit meinen Mitspielern Traum-Momente geschenkt zu haben. Es war verrückt, das alles mit euch erleben zu dürfen. Ich habe euch lieb!

Danke, Gott, dass du mich zum Argentinier gemacht hast.

Auf geht’s, Argentinien!

*Diese Worte habe ich am 21. Juli geschrieben, zwei Tage nach dem Finale. Heute, nach dem, was mit meinem Vater passiert ist, bin ich noch überzeugter als zuvor.“