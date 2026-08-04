Julian Brandt und Marc-André ter Stegen: Hochspannendes Wiedersehen

Franziska Wendler 04.08.2026 • 23:23 Uhr Ajax Amsterdam will nach Jahren der Erfolglosigkeit neu durchstarten. Dabei sollen Julian Brandt und Marc-André ter Stegen mithelfen. Kann das Vorhaben des niederländischen Rekordmeisters gelingen?

In der DNA eines Rekordmeisters liegt es, Titel zu gewinnen, und nicht nur alle paar Jahre mal eine Trophäe in die Höhe strecken. Regelmäßige Erfolge sind eigentlich Pflicht, doch genau diese sind in den vergangenen Jahren bei Ajax Amsterdam komplett ausgeblieben.

Um das zu ändert, passiert bei Ajax passiert in diesem Sommer ein Neuaufbau – mit namhaften und mitunter durchaus kostspieligen Neuzugängen. Auch zwei deutsche Akteure mit viel gemeinsamer Geschichte in der Nationalelf spielen dabei eine gewichtige Rolle: Julian Brandt und Marc-André ter Stegen sollen dabei helfen, den schlingernden Traditionsklub wieder in die Spur zu bringen.

Niederländische Presse gnadenlos

Zwar stehen 36 Ligatitel in der Vita des niederländischen Rekordmeisters, doch seit der Saison 2021/22 ist keiner mehr dazugekommen. In der vergangenen Spielzeit landete Ajax mit einem massiven Rückstand von 28 Zählern auf Meister PSV Eindhoven zum zweiten Mal seit 2022 nur auf dem fünften Tabellenplatz.

Auch im internationalen Geschäft lief es alles andere als erfolgreich, denn in der Champions-League-Ligaphase stand am Ende nur Rang 32 von 36 zu Buche, mit der K.o.-Phase bzw. den Playoffs hatten Niederländer nichts zu tun. Sie schieden sang- und klanglos aus.

Die Leistungen waren dabei zwischenzeitlich derart desaströs, dass sich die heimische Presse schämte und entsprechend keine Gnade kannte. De Telegraaf schrieb von der „Lachnummer Europas“, de Volkskrant konstatierte, Ajax wecke „überhaupt keine Lust mehr darauf, Fußball zu schauen“.

Einige Monate später lässt Ajax aus anderen Gründen aufhorchen: mit seiner durchaus ambitionierten Personalpolitik.

„Großartiges“ Ajax-Projekt überzeugte Julian Brandt

Nach dem Ende der vergangenen Saison lief der Vertrag von Routinier Julian Brandt bei Borussia Dortmund aus. Sein Abgang war früh beschlossene Sache, doch sein neuer Klub Ajax war dafür eine umso größere Überraschung.

In den vergangenen Wochen wurde der offensive Mittelfeldspieler mit mehreren Topklubs aus den fünf größten Ligen Europas in Verbindung gebracht. Juventus Turin, AS Rom und Atlético Madrid wurden genannt, der jüngst erfolglose Riese aus der Eredivisie wurde nie gehandelt. Und dennoch überzeugte dieser wohl besonders – allen voran Jordi Cruyff als technischer Direktor von Ajax und Sohn von Fußballlegende Johan Cruyff.

„Als Jordi mir erklärt hat, was er in dieser Saison erreichen will, hat das bei mir so etwas wie einen Funken ausgelöst“, gestand Brandt im Interview mit den Vereinsmedien: „Natürlich habe ich mich sehr über das Interesse gefreut, denn Ajax ist für mich selbstverständlich ein Traditionsverein, aber auch ein großartiger und großer Klub.“

Neben dem „großartigen Projekt“, den der Neuaufbau des Klubs für Brandt darstellt, überzeugte ihn auch die eigene Erinnerung. 2021 spielte er mit dem BVB in der Johan Cruijff Arena gegen Ajax. „Es war eine verrückte Atmosphäre im Stadion“, erinnerte sich der 30-Jährige, der nicht der einzige Deutsche ist, der in diesem Sommer in die Niederlande gewechselt ist.

Auch ter Stegen kommt nach Amsterdam

So wurde auch Torhüter Marc-André ter Stegen in die niederländische Hauptstadt ausgeliehen. Für den langjährigen Keeper des FC Barcelona – viele Jahre lang DFB-Teamkollege von Brandt – ist bei den Katalanen kein Platz mehr.

Bereits in der vergangenen Saison war der 34-Jährige an den FC Girona ausgeliehen, erlitt allerdings eine Verletzung, verpasste fast die komplette Rückrunde und auch für die WM in den USA, Kanada und Mexiko wurde er im deutschen Kader nicht berücksichtigt.

Cruyff und ter Stegen kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit in Barcelona. „Marc und ich kennen uns gut, und ich freue mich darauf, wieder mit ihm zusammenzuarbeiten. Wir haben schon seit geraumer Zeit daran gearbeitet, ihn hier herzuholen, daher sind wir sehr froh, dass er seinen Vertrag unterzeichnet hat und es nun loslegen kann“, heißt es in der offiziellen Mitteilung des Vereins.

Viele Neuzugänge bei Ajax

Cruyff bezeichnete den Keeper als „sofortige Verstärkung“, Brandt wurde den Fans derweil als „internationaler Spitzenspieler mit viel Erfahrung und einer fantastischen Einstellung“ vorgestellt.

Neben dem deutschen Duo hat der Klub noch diverse weitere Neuzugänge präsentiert. Marcos Leonardo (Al-Hilal) und Caio Henrique (AS Monaco) stoßen zum Team, dazu Rückkehrer Daley Blind (FC Girona) und Tolu Arokodare (Wolverhampton), der ebenfalls per Leihe kommt und für den Amsterdam wohl eine Kaufoption besitzt.

Ajax will einen Neuanfang, um zu alter Stärke und alten Erfolgen zurückzufinden. Als Hauptziel wurde bereits die Meisterschaft für die kommende Saison ausgegeben. Es ist ein längerfristiges Projekt, welches der neue Trainer Míchel orchestrieren soll. Seit 2022 ist er bereits der zehnte Coach, der beim niederländischen Rekordmeister an der Seitenlinie steht.

PSV-Coach Bosz voller Sarkasmus

Ajax umgeben aktuell viele Personalien, die in den Niederlanden durchaus für Aufsehen sorgen. Die Konkurrenz nimmt dies aber betont gleichgültig entgegen.

Meister PSV, der seinen Angreifer Ismael Saibari an den FC Bayern verloren hat, kassierte zuletzt im Kampf um den Johan-Cruyff-Pokal eine krachende 0:4-Pleite gegen AZ Alkmaar. Trainer Peter Bosz wurde in der Folge von einem Journalisten darauf angesprochen, ob ihn darüber hinaus auch die vielen Ajax-Transfers beschäftigen.

Der ehemalige Coach des BVB und von Bayer Leverkusen hatte dafür aber nur Sarkasmus übrig: „Ich liege jede Nacht zitternd im Bett. Ich kann kaum einschlafen. Ich nehme Tabletten dagegen.“

Quali zur Conference League als Hürde

Ob das so „überzeugende“ Projekt, wie es Marc-André ter Stegen in seinem Vorstellungsvideo betitelte, am Ende wirklich Erfolg haben wird, muss sich noch zeigen.

Immerhin befinden sich Spieler wie Brandt und ter Stegen nicht mehr unbedingt in der vollsten Blüte ihrer Jahre – könnten aber andererseits gerade deshalb umso motivierter sein, noch einmal zu zeigen, was in ihnen steckt.