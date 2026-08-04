Nach WM-Debüt: Neuer Job für Kap-Verde-Trainer

SID 04.08.2026 • 09:03 Uhr Kap Verdes WM-Trainer Pedro Leitão Brito "Bubista" hat einen neuen Job. Der 56-Jährige übernimmt einen marokkanischen Verein.

Nachdem Pedro Leitão Brito „Bubista“ den Außenseiter Kap Verde bei der WM sensationell ins Sechzehntelfinale geführt hat, übernimmt der Trainer eine neue Aufgabe.

Wie der marokkanische Fußball-Verein Renaissance de Berkane am Dienstag in den sozialen Netzwerken bekannt gab, unterschrieb der Trainer beim Erstligisten einen Vertrag bis 2028.

„Willkommen in Berkane, Bubista!“ lautete die Überschrift zu dem knapp zweiminütigen Video, dass RS Berkane auf Instagram teilte und in dem der 56-Jährige zunächst noch unerkannt durch die marokkanischen Straßen läuft, bevor er zur Vertragsunterschrift in Berkane eintrifft.