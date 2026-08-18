Nanu?! Verrückte Wende um Memphis Depay

Julius Schamburg 18.08.2026 • 22:40 Uhr Der brasilianische Klub Corinthians hat überraschende Neuigkeiten zu verkünden. Es geht um den Vertrag mit Fan-Liebling Memphis Depay.

Vor wenigen Tagen drohte zwischen Memphis Depay und seinem Klub Corinthians noch eine handfeste juristische Auseinandersetzung, nun kam alles ganz anders: Wie der brasilianische Erstligist am Dienstagabend offiziell bekannt gab, wurde der Vertrag mit Depay nun doch verlängert!

„Der neue Vertrag zwischen ‚Timao‘ und dem Niederländer läuft bis zum 31. Juli 2028“, heißt es in der offiziellen Meldung.

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Depay: „Viele Gefühle gehen mir durch den Kopf“

Dort wird auch Depay aus einem Interview mit Corinthians TV zitiert: „Viele Gefühle gehen mir durch den Kopf und durch den Körper. Zunächst einmal möchte ich mich bei allen bedanken, die an diesem Erneuerungsprozess beteiligt waren“, so der Niederländer.

„Natürlich ist Corinthians ein Gigant. Ich habe gesehen, und alle haben gesehen, wie groß dieser Verein ist. Wie groß wir gemeinsam sind. Ich bin sehr, sehr glücklich. Ich kann es kaum erwarten, wieder an die Arbeit zu gehen. Wir haben viele Ziele, für die wir kämpfen werden. Ich bin sehr glücklich“, freute sich der 32-Jährige.

Die Verlängerung kommt durchaus überraschend, denn vergangene Woche sah alles noch nach einem Zerwürfnis aus. Corinthians hatte offiziell vermeldet, den Vertrag mit Depay eben nicht zu verlängern, woraufhin dieser empört reagierte.

Streit zwischen Corinthians und Depay drohte zu eskalieren

„Ich bin sehr enttäuscht darüber, dass Corinthians beschlossen hat, unsere bestehende Vereinbarung zur Verlängerung meines Vertrags um weitere zwei Jahre nicht einzuhalten“, schrieb er daraufhin auf X.

„In den kommenden Tagen werde ich öffentlich sprechen, aber seien Sie versichert, dass ich dieses inakzeptable Verhalten nicht ungestraft lassen werde“, drohte Depay damals.

Hinter dem Zerwürfnis steckte wohl in erster Linie eine finanzielle Auseinandersetzung. Berichten brasilianischer Medien zufolge soll Corinthians seinem Spieler Depay umgerechnet rund acht Millionen US-Dollar (etwa 42 Millionen brasilianische Real) schulden – Zinsen nicht eingerechnet.

Happy End für beide Parteien

Nun scheint der Streit aber beigelegt zu sein. Auch Präsident Osmar Stabile meldete sich zu Wort: „Es waren lange Verhandlungen, die jedoch für Corinthians und Memphis bestmöglich ausgegangen sind. Ich danke Memphis von ganzem Herzen für all seine Bemühungen, beim Verein zu bleiben. Wir freuen uns sehr über die Vertragsverlängerung und sind bereit für die nächste Etappe.“