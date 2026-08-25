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Nationaltrainer Xavi legt bei Niederlande los

Xavi legt bei Oranje los

Xavi Hernández hat seinen Dienst als Bondscoach begonnen. Der 46-Jährige tritt Ronald Koemans Nachfolge an, das Debüt steigt am 24. September.
Die Suche nach einem neuen Trainer für die niederländische Nationalmannschaft ist beendet! Spanien-Legende Xavi Hernández übernimmt.
SPORT1
Xavi Hernández hat seinen Dienst als Bondscoach begonnen. Der 46-Jährige tritt Ronald Koemans Nachfolge an, das Debüt steigt am 24. September.

Xavi Hernández hat am Montag offiziell seine Arbeit als Trainer der niederländischen Nationalmannschaft aufgenommen. Der 46 Jahre alte Spanier erschien dazu in der Zentrale des niederländischen Verbandes KNVB auf dem Campus in der Gemeinde Zeist und startet damit erstmals bei einer Nationalmannschaft.

Xavi folgt auf Ronald Koeman. Schon bei den Katalanen war er in der Vergangenheit kurz nach Koeman Trainer der ersten Mannschaft geworden. Vor seiner für Dienstag angesetzten offiziellen Medienvorstellung ließ sich der frühere Trainer des FC Barcelona die Anlagen des Komplexes zeigen und führte erste Arbeitsgespräche.

Dabei kam es auch zu einem Wiedersehen mit Nigel de Jong, dem aktuellen Sportdirektor der Nationalmannschaft. Beide waren einst Kontrahenten im WM-Finale 2010 in Südafrika.

Team mit Vertrauten und niederländischen Größen

Zum Stab gehören Xavis langjährige Mitarbeiter um seinen Bruder Óscar Hernández, Sergio Alegre und Iván Torres. Ergänzt wird das Trainerteam durch Ruud van Nistelrooy, Adil Ramzi sowie Torwarttrainer Patrick Lodewijks.

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Xavis erstes Pflichtspiel mit der Oranje ist bereits terminiert: Am 24. September empfängt die Niederlande Deutschland in der Johan Cruijff Arena. Die Partie markiert den Auftakt einer anspruchsvollen Gruppenphase in der UEFA Nations League. Auf deutscher Seite wird es das Debüt für Bundestrainer Jürgen Klopp sein.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.

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