Wird er der erste Gegenspieler von Bundestrainer Jürgen Klopp?

SPORT1 12.08.2026 • 17:21 Uhr Bei der Suche nach einem neuen Trainer für die niederländische Nationalmannschaft wird nun der Kandidatenkreis erweitert. Eine Entscheidung soll zeitnah fallen.

Auf wen trifft Jürgen Klopp bei seinem Debüt als Bundestrainer an der Seitenlinie? Die niederländische Nationalmannschaft sucht weniger als eineinhalb Monate vor dem Nations-League-Auftakt gegen Deutschland (24. September, 20.45 Uhr) weiterhin einen Trainer. Doch nun kommt Bewegung in die Auswahl.

Der frühere Barcelona-Profi und -trainer Xavi Hernández zählt offenbar ebenso zum Kandidatenkreis wie der ehemalige portugiesische Nationaltrainer Roberto Martínez. Wie die niederländische Tageszeitung De Telegraaf berichtet, soll Ersterer bereits vom niederländischen Verband KNVB kontaktiert worden sein.

Niederlande: Entscheidung soll „in Kürze“ fallen

Laut De Telegraaf soll die Entscheidung über die Nachfolge des nach der WM zurückgetretenen Ronald Koeman „in Kürze“ fallen, Xavis Name werde dabei „immer lauter“.

Sollte der frühere Mittelfeld-Stratege tatsächlich übernehmen, würde er erneut in die Rolle des Koeman-Nachfolgers schlüpfen: Schon im November 2021 hatte er Koeman beim FC Barcelona beerbt. Xavi ist seit dem Ende seiner Zeit an der Seitenlinie Barcelonas im Sommer 2024 ohne Job.

Neben dem früheren Trainer der Katalanen werden noch weitere Namen gehandelt: Dem Bericht zufolge sind in den vergangenen Tagen zudem der Spanier Martínez, der nach der WM von seinem Posten als Portugals Nationaltrainer zurücktrat, sowie Michael Reiziger als mögliche Optionen genannt worden. Reiziger ist Ex-Barca-Profi und betreut derzeit die niederländische U21-Nationalmannschaft.

Trainer-Ikone van Gaal signalisierte Bereitschaft

Kürzlich hatte auch Trainer-Ikone Louis van Gaal, der bereits dreimal als Bondscoach tätig war, seine Hilfe angeboten.