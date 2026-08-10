Robert Lewandowski besiegelt späten Comeback-Sieg

Philipp Heinemann 10.08.2026 • 07:26 Uhr Robert Lewandowski schlägt bei Chicago Fire gleich voll ein. Im Leagues Cup sorgt er spät für die endgültige Entscheidung, zuvor bekommt er es mit einem Flitzer zu tun.

Robert Lewandowski hat in seinem vierten Spiel für die Chicago Fire gleich nachgelegt und erneut ein Tor geschossen. Im Leagues Cup besiegelte der ehemalige Stürmer des FC Bayern und des FC Barcelona mit einem späten Treffer den 3:1-Endstand gegen Santos Laguna.

Lewandowski, der zuvor bereits in der MLS zwei Treffer erzielen konnte, war in der 94. Minute erfolgreich. Zunächst setzte er im Strafraum einen Mitspieler klug ein, dann bugsierte er dessen abgewehrten Schuss mit einem energischen Antritt über die Linie.

Es war der Schlusspunkt einer spannenden Schlussphase.

Flitzer fällt Lewandowski in die Arme

Nur vier Minuten früher hatte Robin Lod den MLS-Klub in Führung gebracht. Zuvor hatten Ezequiel Bullaude für Santos (20. Spielminute) und Philip Zinckernagel für Fire (72.) getroffen.

Nach dem Ausgleich des Fire-Teams kam es zu einer kurzen Unterbrechung, als ein offenbar junger Fan auf den Platz stürmte und Lewandowski umarmte. Dieser reagierte gelassen, die Ordner eilten schnell herbei.