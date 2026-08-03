Skandalprofi Paredes rastet erneut aus

Johannes Vehren 03.08.2026 • 17:14 Uhr Der argentinische Skandalprofi Leandro Paredes leistet sich erneut einen Aussetzer. Er schießt seinen Gegenspieler mit voller Wucht absichtlich ab und forciert damit eine Rudelbildung.

Nächster Aussetzer von Leandro Paredes: Der argentinische Skandalprofi ist beim Auswärtsspiel seiner Boca Juniors gegen die Newell’s Old Boys in der argentinischen Primera División (2:2) zum wiederholten Mal ausgerastet.

In der 67. Minute wurde Facundo Guch gefoult, und der Schiedsrichter pfiff einen Freistoß. Dabei landete der Ball vor den Füßen von Paredes, der eigentlich nichts mit der Situation zu tun hatte, doch er fackelte nicht lange und schoss Guch mit voller Wucht ab.

Paredes mit langer Skandalakte

Dieser ging danach sofort zu Boden, und prompt entwickelte sich eine Rudelbildung. Paredes verstand die Welt nicht mehr und fragte sich, warum die Gegenspieler wutentbrannt auf ihn zustürmten. Er sah für sein Vergehen die Gelbe Karte. Nach ein paar Augenblicken löste sich die hitzige Situation wieder auf.

Diese Szene erinnerte an die WM 2022, als Paredes im Viertelfinale gegen die Niederlande nach einem Foul den Ball mit voller Wucht in die gegnerische Reservebank geschossen und damit ebenfalls eine Rudelbildung ausgelöst hatte.