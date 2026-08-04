Neuer Klub: Ter Stegen erklärt seine Ziele

SID 04.08.2026 • 12:16 Uhr Marc-André ter Stegen will nach vielen Verletzungen noch einmal angreifen. Mit Ajax verfolgt er hohe Ziele.

Marc-André ter Stegen verfolgt nach seinem Wechsel zu Ajax Amsterdam hohe Ziele mit dem niederländischen Fußball-Rekordmeister. „Gemeinsam wollen wir Ajax wieder an die Spitze bringen. Es ist ein Verein mit so viel Geschichte, der Stärke ausstrahlt. Nicht nur in den Niederlanden, sondern auch auf internationaler Ebene“, sagte der Nationaltorhüter in einem vom Verein veröffentlichten Video.

Der 34-Jährige wird bis zum Saisonende vom FC Barcelona an Ajax ausgeliehen. Nach zahlreichen Verletzungen, die ihn auch eine WM-Teilnahme kosteten, will ter Stegen noch einmal angreifen.

Ter Stegen: „Ich bin topfit“

„Ich bin topfit und freue mich sehr, dass ich ohne Probleme auf dem Platz stehen und spielen kann. Hoffentlich kann ich in dieser Saison jedes Spiel bestreiten“, sagte ter Stegen.

Erkundigungen über seinen neuen Klub holte der ehemalige Mönchengladbacher bei seinem langjährigen Barca-Teamkollegen Frenkie de Jong ein.