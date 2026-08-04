Neuer Klub: Ter Stegen erklärt seine Ziele

Marc-André ter Stegen verfolgt nach seinem Wechsel zu Ajax Amsterdam hohe Ziele mit dem niederländischen Fußball-Rekordmeister. „Gemeinsam wollen wir Ajax wieder an die Spitze bringen. Es ist ein Verein mit so viel Geschichte, der Stärke ausstrahlt. Nicht nur in den Niederlanden, sondern auch auf internationaler Ebene“, sagte der Nationaltorhüter in einem vom Verein veröffentlichten Video.
Ter Stegen erklärt seine Ziele
Der 34-Jährige wird bis zum Saisonende vom FC Barcelona an Ajax ausgeliehen. Nach zahlreichen Verletzungen, die ihn auch eine WM-Teilnahme kosteten, will ter Stegen noch einmal angreifen.
Ter Stegen: „Ich bin topfit“
„Ich bin topfit und freue mich sehr, dass ich ohne Probleme auf dem Platz stehen und spielen kann. Hoffentlich kann ich in dieser Saison jedes Spiel bestreiten“, sagte ter Stegen.
Erkundigungen über seinen neuen Klub holte der ehemalige Mönchengladbacher bei seinem langjährigen Barca-Teamkollegen Frenkie de Jong ein.
„Ich konnte Ajax in den letzten Jahren durch Frenkies Stimmungslage ein wenig verfolgen. Er hatte hier großartige Jahre. Ich habe in den letzten Tagen viel mit ihm gesprochen. Er ist mein Ansprechpartner hier“, sagte ter Stegen und ergänzte: „Es ist schön zu wissen, dass ich hier in guten Händen bin. Frenkie ist sehr ehrlich in dem, was er sagt, wie wahrscheinlich die meisten Niederländer.“