Torwart tickt aus! Thomas Müller verpasst bizarren Auftritt

Philipp Heinemann 12.08.2026 • 07:57 Uhr Thomas Müller steht beim letzten Spiel der Whitecaps im Leagues Cup gar nicht erst im Kader - er verpasst einen denkwürdigen Auftritt.

Beim dritten und letzten Vorrundenspiel der bereits ausgeschiedenen Vancouver Whitecaps im Leagues Cup haben sich in der Nachspielzeit bizarre Szenen abgespielt.

Das Team von Thomas Müller unterlag dem mexikanischen Erstligisten UANL Tigres mit 4:5, nachdem die reguläre Spielzeit (1:1) keine Entscheidung gebracht hatte. Für Vancouver hatte die Partie keine Bedeutung mehr, Müller stand daher gar nicht erst im Kader.

Zunächst flog bei Gastgeber Tigres der Stürmer Diego Lainez in der 88. Minute vom Platz. In der ersten Minute der Nachspielzeit landete der Ball dann bei Torhüter Nahuel Guzmán. Als dieser den Ball nach vorne schlagen wollte, wurde die Partie unterbrochen, weil es auf Höhe der Mittellinie offenbar zu einem kurzen Gerangel gekommen war.

Torwart rastet nach Roter Karte komplett aus

Guzmán stürmte mit dem Ball in der Hand im Vollsprint zur Mittellinie. Er legte die Kugel ab und wollte offenbar einen Freistoß ausführen. Der Schiedsrichter schritt ein, woraufhin ihn der Torhüter beiseite schob – und prompt die Gelbe Karte sah. Weil Guzmán schon verwarnt war, musste er vom Platz.

Erst reagierte er völlig ungläubig, auf dem Weg in die Katakomben brannten ihm erneut die Sicherungen durch. Er trat auf eine große Kiste ein, warf diese durch die Luft und schleuderte auch noch einen Stuhl hinterher.