Bittere Pleite! Aus für Thomas Müllers Team schon besiegelt

SID 08.08.2026 • 06:49 Uhr Frühes Aus für Thomas Müller! Der frühere Bayern-Star ist mit den Whitecaps klar überlegen. Trotz Führung setzt es die zweite Niederlage im Leagues Cup.

Thomas Müller und die Vancouver Whitecaps sind im nordamerikanischen Leagues Cup nach einem frustrierenden Abend ausgeschieden.

Nach der Auftaktniederlage gegen Atlante verloren die Kanadier gegen den FC Juárez auch das zweite Spiel der Gruppenphase, trotz Führung und deutlichem Chancenplus setzte es ein 1:3 (1:1). Das Viertelfinale ist damit außer Reichweite.

Zweite Heimpleite für Müllers Vancouver

Müller führte seine Mannschaft im WM-Stadion von Vancouver als Kapitän auf den Platz.

Den frühen Führungstreffer durch Jeevan Badwal (12.) leitete der frühere Münchner, der vor einem Jahr nach Nordamerika gewechselt war, ein. Kurz danach vergab der 36-Jährige die Chance auf das 2:0. Juárez drehte die Partie anschließend eiskalt: Ettson Ayón (34.), Óscar Estupinán (74.) und Ricardinho (90.+6) stellten den Spielverlauf auf den Kopf.