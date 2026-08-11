TV-Experte lobt Marc-André ter Stegen

Moritz Pleßmann 11.08.2026 • 15:37 Uhr Marc-André ter Stegen feiert ein gelungenes Debüt für Ajax Amsterdam. Ein ehemaliger Keeper lobt den Deutschen.

Marc-André ter Stegen feierte am Wochenende beim 2:0-Auswärtssieg gegen PEC Zwolle sein Debüt im Tor von Ajax Amsterdam. Der ehemalige Keeper Tim Krul lobte die Leistung des Deutschen.

In der Sendung Rondo beim TV-Sender Ziggo Sport wurde der Niederländer nach seinem Moment des Wochenendes gefragt. Dabei musste der 38-Jährige nicht lange überlegen. „Für mich war das ter Stegen, der bei seinem Debüt gleich eine fantastische Parade gezeigt hat. Für einen Torwart ist das toll“, erklärte er.

Ter Stegen reagierte in der 34. Minute beim Stand von 0:0 überragend, als der gegnerische Spieler im Strafraum aus rund fünf Metern freistehend auf den Kasten köpfte. Der Deutsche fuhr die linke Pranke aus und hielt den Ball stark fest. „Für mich ist das eine Weltklasse-Parade“, zeigte sich der ehemalige niederländische Nationaltorhüter Krul begeistert.

Lob für ter Stegen: „Zu-Null-Spiel ist das Wichtigste“

Weil ter Stegen auch die restliche Spielzeit seinen Kasten sauber hielt, blieb er bei seinem Debüt sofort ohne Gegentor. „Das ist für einen Torwart genauso wichtig wie für einen Stürmer, gleich ein Tor zu schießen. Das Zu-Null-Spiel ist doch das Wichtigste“, ergänzte Krul, der in England unter anderem für Newcastle United und Norwich City aktiv war.

Auch die Erfahrung des Ex-Barca-Keepers, der dort zwölf Jahre unter Vertrag stand, könnte laut Krul bei Ajax eine große Rolle spielen: „Das kann sehr wichtig sein. Von einem modernen Torwart wird heutzutage so viel mehr verlangt als nur Bälle abzuwehren. Vor allem bei einem Verein wie Ajax beginnt der Spielaufbau beim Torwart. Die DNA von Barcelona und Ajax wird dabei eine sehr wichtige Rolle spielen.“