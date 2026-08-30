Überragende Szene: Marc-André ter Stegen bei Ajax gefeiert

SPORT1 30.08.2026 • 18:51 Uhr Marc-André ter Stegen glänzt für Ajax. Die Fans feiern den deutschen Keeper ab.

Ajax Amsterdam hat sich dank eines 4:0 (1:0)-Auswärtssiegs bei Telstar in der Spitzengruppe der Eredivisie festgesetzt. Während Julian Brandt als Spielmacher bis zu seiner Auswechslung in der 66. Minute an keinem Treffer beteiligt war und ein Lupfertor von ihm in der 44. Minute wegen Abseits zurückgenommen wurde, rückte Keeper Marc-André ter Stegen in den Fokus.

Amsterdam kam durch Davy Klaassen (37.), Steven Berghuis (56.), Tolu Arokodare (60.) und Marcos Leonardo (78.) scheinbar zu einem ungefährdeten Sieg. Doch bevor sich Ajax in der zweiten Hälfte absetzte, stach vor allem ter Stegen mit starken Paraden heraus. Er verhinderte damit mehrfach den zwischenzeitlichen Ausgleich. Besonders sein Reflex aus kurzer Distanz mit der Schulter gegen Rui Mendes verzückte die Anhänger (47.).

Fans feiern ter Stegen

Auf dem Social-Media-Dienst X wurde ter Stegen von den Fans vielfach hervorgehoben. Ein Nutzer schrieb: „Dank ter Stegen haben wir wirklich eine Sorge weniger.“ Ein anderer kommentierte: „Gut, dass ter Stegen da ist.“ Zudem hieß es: „Ter Stegen ist immer noch ein Torwart von Weltklasse.“ Ein weiterer Anhänger fand: „Wenn Ajax dieses Spiel gewinnt, dann sind das zu 80 Prozent ter Stegen zu verdanken.“ Weitere Beiträge bezeichneten ihn schlicht als „sehr wichtig“.

Ter Stegen ist vom FC Barcelona ausgeliehen und sammelte in den vergangenen Wochen viele Pluspunkte. Lediglich gegen Sion in der Conference-League-Qualifikation hatte der Torwart einen Fehler begangen, der zu einem Gegentor führte.