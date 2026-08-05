Müller-Premiere geht schief

Philipp Heinemann 05.08.2026 • 07:29 Uhr Thomas Müller verliert bei seiner Premiere in einem ungewöhnlichen Wettbewerb.

Thomas Müller und die Vancouver Whitecaps müssen zum Auftakt im Leagues Cup eine überraschende Niederlage hinnehmen. Das Team des deutschen Ex-Weltmeisters unterlag dem mexikanischen Aufsteiger Atlante FC mit 0:1.

Beim Heimspiel im BC Place erzielte Jhojan Julio in der 40. Minute das entscheidende Tor. Müller kam unter dem großen Applaus der Fans in der 64. Minute in die Partie, konnte die Niederlage aber nicht mehr abwenden.

Die Whitecaps galten vor der Partie als klarer Favorit. In der MLS liegt das Müller-Team als Spitzenreiter der Western Conference aktuell mit 34 Punkten an der Spitze.

Premiere für Müller in ungewöhnlichem Wettbewerb

Für Müller bedeutete der Auftritt zumindest eine Premiere, im Leagues Cup war er bisher nicht aufgelaufen. „Das Turnier ist mitten in unseren Ligaspielplan reingequetscht. Für mich heißt das: viele englische Wochen“, sagte er schon vor dem Start in den ungewöhnlichen Wettbewerb.

Der Leagues Cup ist ein jährlich ausgetragenes Event, das 36 Klubs zusammenbringt – alle 18 Teams der Liga MX sowie 18 qualifizierte MLS-Klubs – in einem grenzüberschreitenden Format. Die Ausgabe 2026 läuft vom 4. August bis zum 6. September und ist damit die vierte Auflage des Turniers in seiner aktuellen Form.

In einer Art Vorrunde sammeln die Teams in drei Partien zunächst Punkte, es gibt für die mexikanischen und die US-Teams dabei jeweils eine eigene Tabelle. Remis gibt es nicht, nach 90 Minuten wird bei Bedarf ein Elfmeterschießen veranstaltet.

Ein Sieg nach regulärer Spielzeit bringt drei Punkte, ein Sieg im Elfmeterschießen zwei Punkte und eine Niederlage im Elfmeterschießen immerhin noch einen Punkt.