UEFA Supercup: PSG - Aston Villa heute LIVE im TV, Stream und Ticker - PSG-Überraschung im Supercup

SPORT1 12.08.2026 • 20:18 Uhr Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain und Europa-League-Sieger Aston Villa duellieren sich im UEFA-Supercup. SPORT1 erklärt, wo Sie das Spiel live verfolgen können.

Die erste Titelentscheidung der neuen Saison steht an! Am Mittwochabend (ab 21 Uhr im LIVETICKER) treffen im UEFA-Supercup in Salzburg Paris Saint-Germain und Aston Villa aufeinander. Es ist das alljährliche Duell zwischen den Titelträgern der Champions League und der Europa League.

PSG gewann den Henkelpott in der letzten Saison bereits zum zweiten Mal in Serie. Villa durfte mit dem Gewinn der Europa League den ersten europäischen Titel seit 1982 feiern.

UEFA-Supercup: So können Sie PSG – Aston Villa live im Free-TV, Stream und Ticker verfolgen

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PSG-Coach Luis Enrique setzt in seiner Startelf überraschend nicht auf Ousmane Dembélé. Der Offensivstar nimmt zunächst auf der Bank Platz, stattdessen beginnt Neuzugang Maghnes Akliouche auf dem Flügel.

PSG – Aston Villa: Die Aufstellungen

PSG: Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – João Neves, Vitinha, Zaïre-Emery – Akliouche, Kvaratskhelia, Doué

Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – João Neves, Vitinha, Zaïre-Emery – Akliouche, Kvaratskhelia, Doué Aston Villa: Bizot – Maatsen, Torres, Lindelöf, Cash – João Gomes, Kamara – Buendía, McGinn, Hemmings – Madjo

PSG hat sich in den letzten Jahren unter Trainer Luis Enrique zu einer europäischen Übermacht entwickelt. In 2025 gewannen die Franzosen den europäischen Supercup zum ersten Mal in ihrer Vereinshistorie – im Elfmeterschießen gegen Tottenham Hotspur.

Für die „Villans“ wird es darum gehen, die Offensivpower aus Paris zu stoppen. Trainer Unai Emery stand schon drei Mal im Supercup an der Seitenlinie. Zwei Mal mit dem FC Sevilla (Saison 14/15 und 15/16) und ein Mal mit Villarreal (21/22). Er konnte sich jedoch in keinem der drei Duelle gegen die Champions-League-Sieger durchsetzen.

Brisante Schiedsrichteransetzung im Supercup

Eine Besonderheit beim diesjährigen Supercup stellt die Schiedsrichteransetzung dar: Der Somalier Omar Artan wird die Partie leiten. Ihm war im Vorfeld der WM 2026 die Einreise in die USA verwehrt worden.