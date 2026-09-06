Ex-Profi rügt ter Stegen: "Das fand ich wirklich unglaublich"

SPORT1 06.09.2026 • 14:23 Uhr Marc-André ter Stegen muss sich nach der 1:3-Pleite gegen Eindhoven Kritik gefallen lassen. Von einem Ex-Keeper erhielt er jedoch auch warme Worte.

Marc-André ter Stegen musste den ersten bitteren Dämpfer seit seinem Wechsel zu Ajax Amsterdam hinnehmen. Beim Top-Spiel gegen PSV Eindhoven zogen ter Stegen und seine Vorderleute mit einer klar den Kürzeren. Nach dem Spiel musste sich auch der deutsche Keeper Kritik gefallen lassen.

Der ehemalige niederländische Fußball-Profi Hans Kraay Jr. zeigte sich in seiner Rolle als ESPN-Analyst verwundert von einigen Szenen des Schlussmanns. Als dem Experten in der Sendung „Goedemorgen Eredivisie“ Bilder vorgespielt wurden, wie ter Stegen den Ball außerhalb des Strafraums lange hielt, verschaffte er seinem Unverständnis Luft. „Ich habe den Eindruck, dass ter Stegen das alles prima findet. So ist er einfach zehn Minuten herumspaziert. Ich fand das wirklich unglaublich“, monierte er.

Zwar sei es grundsätzlich „ein Fest“, dass der Barca-Schlussmann als Leihspieler den Weg nach Amsterdam gefunden habe, jedoch legte er trotzdem nochmal den Finger in die Wunde. „Ich habe den Eindruck, er wusste nicht, dass sie 1:2 hinten lagen“, kritisierte er. Ajax war mit einem 1:2-Rückstand in die Pause gegangen und suchte in Durchgang zwei verzweifelt einen Weg durch die PSV-Defensive, ehe in der Nachspielzeit das 1:3 folgte.

Waterreus adelt ter Stegen: „Bester Fußballer im Team

Der ehemalige niederländische Keeper Ronald Waterreus, der ebenfalls Teil der Sendung war, sah den Spielaufbau von ter Stegen hingegen nicht so kritisch an. Vielmehr richtete er den Blick auf einen „hervorragenden“ Abschlag des Keepers, ehe Steven Berghuis eine Top-Chance liegen ließ. „Schau dir das an: Mit drei Ballkontakten stehen sie vor dem Keeper“, lobte er die Aktion.

Der Schlussmann sei „der beste Fußballer im Team“ und müsse sich deshalb besonders am Spielaufbau beteiligten. „Dann gehen auch mal ein paar daneben“, zeigte er Verständnis für den ein oder anderen nicht ganz sauber geschlagenen Ball. „Ich bin froh, dass so ein Weltstar in den Niederlanden spielt“, machte er deutlich.

Kraay Jr. kritisiert Ajax: „Nehmen sich Zeit, als ob sie 3:0 führen“

Kraay Jr. und Waterreus waren sich auch in der Bewertung des Spiels im Allgemeinen nicht ganz einig. Ersterer ging mit den Männern aus Amsterdam ziemlich hart ins Gericht. Ajax habe in der entscheidenden Phase zu wenig aufs Tempo gedrückt und PSV dadurch das Spiel in Durchgang zwei „relativ unter Kontrolle „gehabt. „Sie nehmen sich Zeit, als ob sie 3:0 führen. Warum löffelt man nicht mal einen Ball nach vorne“, machte er sein Unverständnis deutlich.

Dabei verwies er auch auf Stürmer Marcos Leonardo: „Ich weiß, dass er nicht 3,12 Meter groß ist, aber du könntest doch auch mal nach vorne spielen und den zweiten Ball gewinnen“, zeigte er eine alternative Herangehensweise auf.

Waterreus lobte hingegen die Qualität der Partie. „Das war gestern einfach richtig gut. Es waren wirklich sechzig, siebzig Minuten Genuss“, schwärmte er. Als Positiv-Beispiel nannte er unter anderem Julian Brandt. „Wenn du ihn gestern siehst und wie er läuft: Das bringt auch etwas in die niederländische Liga“, lobte er.

Nach der Niederlage gegen den großen Rivalen ist Ajax Amsterdam in der Eredivisie auf Platz fünf abgerutscht. Eindhoven führt die an.