Ter Stegen berichtet von "tollem Gespräch" mit Klopp

SPORT1 01.09.2026 • 19:07 Uhr Marc-André ter Stegen blickt optimistisch auf seinen Neustart bei Ajax Amsterdam. Der Nationaltorhüter spricht über die Gründe für seinen Wechsel und den ersten Austausch mit Bundestrainer Jürgen Klopp.

Marc-André ter Stegen hat seine Entscheidung für den Wechsel zu Ajax Amsterdam als naheliegend bezeichnet. Der deutsche Nationaltorhüter, der seit diesem Sommer für den niederländischen Traditionsklub spielt, sieht bei seinem neuen Verein ideale Voraussetzungen für einen Neustart.

„Es war für mich eigentlich ein rundum Top-Paket“, sagte ter Stegen bei Sky. Vor allem die Kombination aus dem „historischen Klub“, dem Spielstil von Ajax und dem Trainer Míchel Sánchez habe ihn überzeugt. „Es war eine relativ leichte Entscheidung.“

Klopp? So schwärmt ter Stegen

Der 34-Jährige war Anfang August auf Leihbasis vom FC Barcelona nach Amsterdam gewechselt. Nach mehreren verletzungsgeprägten Monaten will er sich bei Ajax wieder dauerhaft ins Blickfeld der Nationalmannschaft spielen. Zuletzt überzeugte er bereits wieder wie in besten Zeiten. Dabei setzt er auch auf die Zusammenarbeit mit seinem neuen Coach, den er bereits aus gemeinsamen Zeiten kennt.

Auch über den Kontakt zum neuen Bundestrainer Jürgen Klopp sprach ter Stegen positiv. „Wir hatten Austausch. Es war ein wirklich tolles Gespräch“, berichtete der Keeper.

Für seine persönliche Zukunft sieht der Schlussmann vor allem einen entscheidenden Faktor: „Für mich persönlich ist es so, dass ich versuchen muss, jetzt einfach gesund zu bleiben. Ich glaube, das ist das Wichtigste.“

Mit regelmäßiger Spielpraxis bei Ajax will ter Stegen nun die Grundlage schaffen, um sich unter Klopp dauerhaft für Einsätze im DFB-Team zu empfehlen.

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