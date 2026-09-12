Trainer-Entscheidung bei DFB-Schreck

Nach der erfolgreichen Fußball-WM soll Paraguay-Coach Gustavo Alfaro das Team auch bei der WM 2030 führen.

Paraguay setzt nach der erfolgreichen WM 2026 mit dem Sieg über Deutschland auch in Zukunft auf Trainer Gustavo Alfaro.

Der Argentinier, der Paraguay beim Turnier in Nordamerika bis ins Achtelfinale geführt und auf dem Weg dorthin das DFB-Team bezwungen hatte, verlängerte seinen Vertrag bis 2030. Damit soll Alfaro die Mannschaft auch bei der kommenden Weltmeisterschaft betreuen.

Paraguay-Aus bei der WM gegen Frankreich

Unter Alfaro (64), der seit 2024 im Amt ist, hatte sich Paraguay erstmals seit 2010 wieder für eine WM-Endrunde qualifiziert. Nach dem sensationellen Sieg im Sechzehntelfinale über Deutschland (4:3 i.E.) war erst eine Runde später gegen Frankreich (0:1) Endstation.

Paraguay fiel dabei mit einer überharten und teilweise unfairen Spielweise, die Alfaro jedoch verteidigte, unangenehm auf.

Bei der Jubiläums-WM 2030, 100 Jahre nach der ersten Austragung, richtet Paraguay ein Gruppenspiel aus und ist damit bereits qualifiziert. Der Großteil der Partien wird in Spanien, Marokko und Portugal ausgetragen. In Südamerika wird zudem auch in Argentinien und Uruguay gespielt.