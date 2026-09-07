SPORT1 - Aktuelle Sportnachrichten, News, Liveticker & Ergebnisse

SPORT1 07.09.2026 • 21:52 Uhr Mehr als zehn Jahre wurde Adin Licina beim FC Bayern ausgebildet. Nun macht der 19-Jährige in Italien auf sich aufmerksam und glänzt beim Liga-Debüt mit einem Tor und einer Vorlage in rekordverdächtiger Zeit.

Adin Licina hat bei seinem ersten Startelfeinsatz in der Serie B direkt ein Ausrufezeichen gesetzt. Das ehemalige Talent des FC Bayern München steuerte beim 3:1-Sieg der US Cremonese gegen Padova am Sonntag ein Tor und eine Vorlage bei.

Für einen Traumstart sorgte der 19-Jährige bereits nach wenigen Sekunden. Licina bereitete das frühe 1:0 von Federico Bonazzoli vor und trug sich wenig später selbst in die Torschützenliste ein. Nach nicht einmal fünf Minuten lag Cremonese dadurch bereits mit 2:0 in Führung.

Am Ende setzte sich Cremonese mit 3:1 durch und fuhr nach zwei Niederlagen den ersten Saisonsieg ein. Licina wurde nach seinem starken Auftritt in der 72. Minute ausgewechselt.

Bayern hat wohl Weiterverlkaufsklausel

Der Offensivspieler stammt aus dem Nachwuchs des FC Bayern, den er nach mehr als zehn Jahren im Februar ablösefrei in Richtung Juventus Turin verließ. Bayern soll sich damals allerdings eine Weiterverkaufsbeteiligung sowie ein sogenanntes Matching Right gesichert haben. Ende August wurde der gebürtige Landshuter für die laufende Saison an Cremonese verliehen.

Schon bei seinem Debüt im Pokal gegen Parma hatte Licina mit einem Treffer auf sich aufmerksam gemacht und war zum Spieler des Spiels gekürt worden. Nun ließ der Flügelspieler auch in der Liga Taten folgen und betrieb weiter Eigenwerbung.