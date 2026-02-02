FC-Bayern-Talent geht: Dieser Deal weckt Erinnerungen

Samuel Kucza 02.02.2026 • 14:37 Uhr Adin Licina wechselt vom FC Bayern zu Juventus Turin. Der Offensivspieler soll in Italien über die U23 an den Profibereich herangeführt werden.

Der FC Bayern München verliert eines seiner vielversprechenden Offensivtalente: Adin Licina schließt sich Juventus Turin an. Der Vertrag des 19-Jährigen beim deutschen Rekordmeister lief nur noch bis zum Saisonende.

Licina war 2015 im Alter von acht Jahren an den Campus des FC Bayern gewechselt und durchlief sämtliche Nachwuchsteams. Über starke Leistungen empfahl er sich für die zweite Mannschaft, für die er in 33 Einsätzen drei Tore erzielte und sechs weitere vorbereitete. Auch beim DFB machte er auf sich aufmerksam: Für die deutsche U19 kam der Offensivspieler bislang siebenmal zum Einsatz.

Bayern sichert sich Weiterverkaufsklausel

Sportdirektor Christoph Freund erklärte auf der offiziellen Vereinsseite des FC Bayern: „Adin Licina ist als junges Talent zum FC Bayern gekommen, wurde an unserem Campus entwickelt und sucht nun seinen Weg im internationalen Spitzenfußball. Wir wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute.“

Beim Wechsel nach Turin haben sich die Münchner laut Sky eine Weiterverkaufsbeteiligung von 30 Prozent sowie ein sogenanntes Matching Right gesichert. Das bedeutet: Sollte Licina in Zukunft transferiert werden, kann der FC Bayern bei einem Angebot mitziehen.

Licina-Wechsel erinnert an Yildiz-Transfer

In Italien soll Licina zunächst über die zweite Mannschaft von Juventus - die Juve Next Gen - an den Profibereich herangeführt werden. Perspektivisch ist geplant, dass er regelmäßig mit dem Team von Cheftrainer Luciano Spalletti trainiert.