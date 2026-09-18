Große Überraschung! Kylian Mbappé verlässt Nike

Paukenschlag um Kylian Mbappé: Der Superstar von Real Madrid wechselt den Schuh - und schlägt dabei völlig neue Wege.

Kylian Mbappé hat seine langjährige Partnerschaft mit dem Sportartikelhersteller Nike beendet und sich überraschend an ein Schweizer Unternehmen gebunden. Der französische Superstar von Real Madrid verkündete eine Zusammenarbeit mit „On“, das bisher für seine Laufschuhe und Kleidung bekannt war.

Einen Fußballschuh hat On noch nie angeboten, doch das soll sich nun offenbar ändern.

Mbappé „wird im Mittelpunkt der Fußballreise von On stehen und damit einen der prägendsten Spieler des Fußballs mit einer der innovativsten Marken im Bereich Sportbekleidung vereinen“, heißt es in einem Statement.

Henry lockt Mbappé offenbar zu neuem Partner

Der Nationalspieler werde „direkt mit den Produktteams von On zusammenarbeiten und seine Perspektive als Spitzensportler in die Entwicklung und Erprobung zukünftiger Fußballschuhe und -bekleidung einbringen. Außerdem wird er globaler Botschafter für On werden und die Partnerschaft über den Fußball hinaus auf die Bereiche Bewegung, Leistung und zeitgenössisches Design ausweiten.“

Übrigens: On verkündete auch gleich noch die Verpflichtung der französischen Fußball-Legende Thierry Henry, der als „Director of Football“ fungieren soll. Dieser allerdings arbeitete Medienberichten zufolge bereits seit 2025 im Geheimen für das Unternehmen und spielte offenbar eine große Rolle bei der Akquise von Mbappé.

DEINE MEINUNG

Der Real-Angreifer meldete sich derweil auch selbst zu Wort und sprach dabei von seinem Leben als Fußballer: „Seit ich mich erinnern kann, bin ich diesem Traum gefolgt. Wieder einmal hat er mich zu einer der größten Veränderungen in meinem Leben geführt. Jetzt bin ich von Innovatoren umgeben, die von denselben Dingen träumen wie ich.“

Es gehe darum, „den Fuß so nah wie möglich an den Ball zu bringen, die Menschen so nah wie möglich an das Spiel heranzuführen und die Welt so nah wie möglich an das Spiel heranzubringen.“

Wie viel Geld der On-Deal Mbappé nun einbringt, ist nicht bekannt. Berichten zufolge soll Nike während der zehnjährigen Partnerschaft rund 185 Millionen Dollar an den 27-Jährigen überwiesen haben. Nun lief der Vertrag aus.