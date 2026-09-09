Profi sucht Verein über LinkedIn

Das einstige Liverpool-Talent Ovie Ejaria ist mittlerweile vereinslos. Bei der Suche nach einem neuen Klub greift er zu ungewöhnlichen Mitteln.

Jürgen Klopp persönlich verhalf Ovie Ejaria einst zu seinem Profi-Debüt beim FC Liverpool, heute ist der mittlerweile 28-Jährige vereinslos. Bei der Suche nach einem neuen Arbeitgeber will sich der Mittelfeldspieler nicht auf die gewöhnlichen Marktmechanismen verlassen und sucht über die Internetplattform LinkedIn nun selbst aktiv nach einem neuen Klub.

„Vereinslos, Mittelfeldspieler, London“, begann Ejaria sein Jobgesuch. „Aktuell bin ich vereinslos und suche nach der richtigen Chance. Letztes Jahr habe ich für Real Oviedo gespielt. Hauptposition: zentraler Mittelfeldspieler (6, 8 & 10). Zweitposition: Linksaußen.“

Ovie Ejaria lief in der vergangenen Spielzeit für Real Oviedo auf Ovie Ejaria lief in der vergangenen Spielzeit für Real Oviedo auf © IMAGO/Pressinphoto

Klopp machte ihn bei Liverpool zum Profi

„Ich halte mich mit den Details vorerst kurz, aber falls sich eine Gelegenheit ergibt oder ihr einen Verein kennt, der einen Mittelfeldspieler oder jemanden sucht, der als linker Flügelspieler spielen kann, könnt ihr mir gerne eine Direktnachricht schicken“, schloss er seinen Beitrag.

Nicht gerade der übliche Weg in der Fußballbranche. Der Engländer kann zudem durchaus klangvolle Stationen in seiner Vita vorweisen. Ausgebildet in den Akademien von Arsenal und Liverpool, Leihen zu Sunderland, den Glasgow Rangers und dem FC Reading und letzte Saison ein Intermezzo in La Liga bei Real Oviedo.

Für die Spanier kam Ejaria in der zurückliegenden Spielzeit auf acht Einsätze. Der Klub stieg als Tabellenletzter mit 29 Punkten in die zweite Liga ab. Mit dem Vertragsende in Oviedo wurde der frühere englische Juniorennationalspieler erneut vereinslos.

DEINE MEINUNG

Sein Profi-Debüt gab er 2016, als Klopp ihn im League Cup für Roberto Firmino einwechselte. „An seiner Einstellung und Qualität gibt es keine Zweifel“, befand der Trainer damals. Insgesamt bestritt er acht Pflichtspiele für die Reds.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.