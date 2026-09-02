Rekordtransfer perfekt: Manchester City holt Fernandez

SID 02.09.2026 • 06:36 Uhr Manchester City hat einen weiteren Mega-Transfer eingetütet. Für Enzo Fernández geht eine enorme Summe an den FC Chelsea.

Manchester City hat den argentinischen Vizeweltmeister Enzo Fernández verpflichtet und damit für den wohl teuersten Transfer des Sommers gesorgt. Laut Medienberichten einigten sich die Skyblues und Fernández‘ vorheriger Verein FC Chelsea auf eine Ablösesumme von 125 Millionen Pfund (145 Millionen Euro) für den 25-Jährigen.

Damit ist Fernández gemeinsam mit Alexander Isak, der im vergangenen Jahr von Newcastle United zum FC Liverpool gewechselt war, der bislang teuerste Transfer in der Premier-League-Geschichte.

„Jeder Spieler möchte Teil eines Vereins wie diesem sein, denn jeder weiß, wie gut City geführt wird“, sagte Fernández, der in Manchester einen Vertrag bis 2031 erhielt: „Ich könnte nicht glücklicher sein, hier zu sein, und ich bin bereit für die Herausforderung, City dabei zu helfen, weiterhin Titel zu gewinnen. Dies ist ein Verein, der auf Erfolg ausgelegt ist.“

Bei City trifft Fernández auf seinen alten Coach

Fernández war 2023 für kolportierte 121 Millionen Euro von Benfica Lissabon zu Chelsea gewechselt. Mit den Blues gewann er im vergangenen Jahr unter Trainer Enzo Maresca die Conference League und wurde Klub-Weltmeister.

In Manchester trifft der Weltmeister von 2022 erneut auf seinen Coach, der Italiener steht seit Sommer als Nachfolger von Pep Guardiola an der Seitenlinie von ManCity.

Gerüchte über das Interesse Manchesters an Fernández hatten sich zuvor bereits über Wochen gehalten. ManCity war in diesem Sommer bereits sehr aktiv, für Elliot Andersen (von Nottingham Forest) zahlte der Klub 135 Millionen Euro, für Ayyoub Bouaddi (OSC Lille) etwa 95 Millionen.