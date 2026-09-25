Roberto Carlos berichtet von großen Geldsorgen. Die brasilianische Fußball-Legende wurde nach eigenen Angaben falsch beraten.

Roberto Carlos hat offen über massive finanzielle Probleme gesprochen. Beim Portugal Football Summit in Oeiras erklärte der frühere brasilianische Nationalspieler, er habe durch falsche Beratung nahezu alle Einnahmen aus der aktiven Laufbahn verloren.

Der langjährige Real-Madrid-Profi schilderte: „Ich hatte Probleme mit Menschen, die mein Konto auf null setzten. Wegen Beratern und familiärer Angelegenheiten verlor ich 99 Prozent von allem, was ich im Fußball verdient hatte.“

Wie Record berichtet, sei der Einschnitt für den heutigen Botschafter der Real Madrid Foundation unerwartet gekommen. „Ich hatte ein ernstes Problem mit meinem ehemaligen Berater. Ich hatte ein sehr schwerwiegendes familiäres Problem. An einem Donnerstag ging ich um Mitternacht schlafen, und am Freitag erhielt ich einen Haufen Unterlagen, von deren Existenz ich nichts wusste. Dort verlor ich meine ganze Geschichte“, sagte Roberto Carlos.

Robert Carlos verlor nahezu gesamtes Vermögen

Der 53-Jährige, Weltmeister von 2002, hatte seine Zeit nach dem Karriereende nach eigenen Angaben eigentlich frühzeitig geplant. „Ich dachte immer an die Zeit nach meiner Karriere. Es geht darum, als Spieler eine Geschichte aufzubauen und sein Image zu nutzen. Als ich beschloss, mit dem Fußball aufzuhören, hatte ich bereits die Lizenz als Sportdirektor und arbeitete mit vielen Marken“, erklärte er.

Nach eigenen Fehlern wurde ihm jedoch auch geholfen, sein Leben neu zu ordnen: „Mit Unterstützung konnte ich mein Finanz- und Familienleben neu strukturieren.“ Roberto Carlos absolvierte in seiner Karriere 527 Partien für Real Madrid und 127 Länderspiele für Brasilien.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.