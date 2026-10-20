Finanzskandal: Droht City-Abstieg durch drastischen Punktabzug?

In den englischen Medien wird weiter munter spekuliert. Eine Entscheidung über die Strafe könnte schon bald fallen.

Der Finanzskandal um den Spitzenklub Manchester City hält den englischen Fußball weiter in Atem. Zwischen einer hohen Geldstrafe und einem Zwangsabstieg scheint vor dem mit Spannung erwarteten Urteil der Premier League noch alles möglich, in den englischen Medien wird weiter munter spekuliert. Die Boulevard-Zeitung Daily Mail will nun „aus Insiderkreisen“ gesicherte Informationen erhalten haben, wonach den Klub eine äußerst empfindliche Strafe erwartet.

Dem Bericht nach sei es zwar „unwahrscheinlich“, dass City ein unmittelbarer Ausschluss aus der Premier League und ein damit einhergehender Neuanfang in der viertklassigen League Two drohe, aber es steht eine andere Maßnahme im Raum: Neben einer hohen Geldstrafe soll der Klub mit einem „drastischen Punktabzug“ belegt werden, der den Abstieg in die Zweitklassigkeit unvermeidbar machen würde. Zudem könne zusätzlich in der Folgesaison ein Punktabzug verhängt werden, was wiederum den Wiederaufstieg verhindern würde.

Die Premier League hatte City Ende September nach einer vierjährigen Untersuchung wegen schwerwiegender Verstöße gegen Finanzregeln offiziell in den meisten Anklagepunkten für schuldig befunden. Der Skandal betrifft den Zeitraum von 2009 bis 2018. Der Klub legte fristgerecht Berufung gegen das Urteil ein.

Wie geht es nun also weiter? Englischen Medienberichten zufolge drängt die Liga darauf, die Strafe bekannt zu geben, bevor die Entscheidung über den Einspruch Citys gegen den Schuldspruch gefallen ist. Das wiederum wird nicht vor Ende Januar erwartet. Der aktuelle Schwebezustand dürfte jedenfalls nicht im Interesse der Premier League sein.

DEINE MEINUNG

Andoni Iraola, Teammanager des FC Liverpool, hatte zuletzt nach der 0:3-Niederlage gegen City betont, dass „die Unsicherheit für niemanden gut“ sei. Der frühere Reds-Star Jamie Carragher forderte: „Es darf auf keinen Fall bis zum Ende der Saison weitergehen, denn wir werden hier alle zum Narren gehalten.“ Derzeit liegt das Team aus Manchester nach sieben Spielen mit sieben Siegen an der Tabellenspitze der Premier League.