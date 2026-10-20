Demichelis spricht emotional über Messis Abschied

Martin Demichelis spricht emotional über Lionel Messis Abschied aus der argentinischen Nationalmannschaft. Der RB-Leipzig-Trainer verrät, warum er seinem früheren Teamkollegen zuletzt noch eine besondere Nachricht schickte.

Martin Demichelis hat sich mit bewegenden Worten zum Abschied von Lionel Messi aus der argentinischen Nationalmannschaft geäußert. Der Trainer von RB Leipzig blickte dabei auf die gemeinsame Zeit mit dem Weltstar zurück und machte keinen Hehl aus seiner Wehmut.

Im Gespräch mit der spanischen Zeitung Marca schilderte Demichelis seine enge Verbindung zu Messi aus gemeinsamen Tagen bei der Albiceleste. Als dessen Karriere im Nationalteam zu Ende ging, habe ihn – wie viele Landsleute – vor allem ein Gefühl begleitet: „Man wird ihn vermissen.“

Martin Demichelis (r.) zusammen mit Lionel Messi nach dem Sieg im WM-Finale 2014 Martin Demichelis (r.) zusammen mit Lionel Messi nach dem Sieg im WM-Finale 2014 © IMAGO / Ulmer/Teamfoto

Messi weckte in Demichelis ein Bedürfnis

Demichelis berichtete, dass er Messi nach dem WM-Halbfinale gegen England eine persönliche Nachricht geschickt habe. Normalerweise vermeide er es, den Ausnahmekönner direkt zu kontaktieren, weil dieser täglich unzählige Nachrichten erhalte. Diesmal habe er jedoch das Bedürfnis verspürt, ihm zu gratulieren.

Besonders beeindruckt habe ihn dabei Messis Auftreten auf dem Platz. Demichelis erinnerte an einen Moment im Spiel gegen England, als der Kapitän voller Entschlossenheit den Ball forderte. „Diese Überzeugung von ihm, sein Blick und sein Ehrgeiz – in diesem Alter, vor allem in diesem Alter – weckten in mir das Bedürfnis, ihm zu gratulieren und ihn zu bitten, ein letztes Mal zu versuchen, es zu genießen, unabhängig davon, was danach kommt.“

„Messi hinterlässt riesiges Vermächtnis“

Der frühere Innenverteidiger sprach zudem von großer Nostalgie, als Messis Rücktritt offiziell geworden sei. Wie viele Argentinier habe er sich noch einmal zahlreiche Videos und Erinnerungen an die Karriere des Superstars angesehen.

„Er hat ein riesiges Vermächtnis in der Welt des Sports hinterlassen, auch in unserer Fußballgeschichte“, sagte Demichelis. Als ehemaliger Teamkollege sei er vor allem dankbar, einen Teil dieser außergewöhnlichen Laufbahn aus nächster Nähe miterlebt zu haben.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.