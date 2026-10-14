Marc-André ter Stegen wird nach dem jüngsten Spiel von Ajax Amsterdam scharf kritisiert. Ein TV-Experte fordert mehr Tempo vom Keeper.

Hans Kraay jr. hat Marc-André ter Stegen nach dem 1:1 von Ajax Amsterdam gegen NEC Nijmegen attackiert. Der Ex-Profi und heutige TV-Experte bemängelte in seiner Kolumne für Voetbal International vor allem das vermeintliche Zeitspiel des deutschen Torhüters in der Schlussphase. Kraay störte sich daran, dass ter Stegen beim Remis in der Johan-Cruyff-Arena offenbar nicht mit dem nötigen Nachdruck auf den Sieg gedrängt habe.

Besonders eine Szene in der Nachspielzeit brachte den 66-Jährigen, der insgesamt 387 Partien in den Niederlanden absolvierte, auf die Palme. „Ich habe ihn gegen NEC beim Stand von 1:1 in der 92. Minute dreimal 30 Sekunden lang mit dem Fuß auf dem Ball stehen sehen, um die NEC-Angreifer anzulocken. Nur: Selbst wenn er 5000 Euro hingelegt hätte, wären sie nicht gekommen.“

Kraay hat den Eindruck, dass ter Stegen „keine Ahnung hat, wie der Spielstand ist, wenn es zu Hause in der Nachspielzeit gegen SC Heerenveen, Excelsior und NEC unentschieden steht“.

Marc-André ter Stegen musste sich harter Kritik aussetzen Marc-André ter Stegen musste sich harter Kritik aussetzen © IMAGO/Pro Shots

Kraay fordert Gespräch mit Ter Stegen

Der frühere Profi spitzte seine Kritik weiter zu: „Ter Stegen schwitzt nicht, der steht mit dem Ball am Fuß da, als würde er auf seine Frau warten.“ Trainer Míchel Sánchez solle seinem Schlussmann bei Gelegenheit deutlich machen, dass Ajax Heimspiele gegen Teams aus dem Mittelfeld gewinnen müsse, forderte Kraay.

Bereits vor einigen Wochen hatte Kraay Unverständnis wegen Aktionen ter Stegens geäußert. „Ich habe den Eindruck, dass ter Stegen das alles prima findet. So ist er einfach zehn Minuten herumspaziert. Ich fand das wirklich unglaublich“, monierte er bei ESPN mit Blick auf Szenen, in denen ter Stegen den Ball lange hielt.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.