Seit Sommer ist Sterling vereinslos. Jetzt entkam er knapp dem Gefängnis.

Der ehemalige englische Nationalspieler Raheem Sterling muss nach einem von ihm verursachten Autounfall nicht ins Gefängnis. Wegen rücksichtslosen Fahrens, des Besitzes von Lachgas und der Verweigerung eines Drogentests wurde er zu zwölf Monaten Haft verurteilt, die Strafe wurde allerdings für 18 Monate zur Bewährung ausgesetzt.

Sterling war am 28. Mai mit seinem Lamborghini gegen eine Leitplanke geprallt. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Im anschließenden Verfahren bekannte sich der 31-Jährige schuldig. Aufnahmen von Polizeikameras zeigten ihn unmittelbar nach dem Unfall mit zwei Lachgaskartuschen auf dem Schoß.

Zusätzlich zu seiner Bewährungsstrafe erhielt Sterling ein Fahrverbot von 24 Monaten und muss 100 Sozialstunden leisten.