Boykottiert Real Madrid das Pokalfinale?

Tritt Real Madrid nicht zum Pokalfinale an? Die Madrilenen sagen am Freitag alle offiziellen Aktivitäten im Vorfeld des Endspiels ab. Eine spanische Zeitung bringt ein Fernbleiben der Königlichen ins Spiel.

Eklat vor dem Clásico! Die Diskussionen um den angesetzten Schiedsrichter beim Finale der Copa del Rey zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona sind eskaliert. Der spanische Rekordmeister Madrid sagte am Freitag alle offiziellen Aktivitäten im Vorfeld des Endspiels ab.

Grund dafür sind die deutlichen Worte von Referee Ricardo de Burgos Bengoetxea, der zuvor unter Tränen über den von Real ausgeübten Druck geklagt hatte. Die spanische Zeitung Marca berichtet am Freitagabend derweil, dass es sogar nicht „ausgeschlossen sei, dass Real nicht einmal am Endspiel teilnehmen wird.“

Die Königlichen hatten in ihrem TV-Kanal den Unparteiischen kritisiert und unter anderem die Siegquoten von Real und dem FC Barcelona bei Spielen unter der Leitung des Basken ausgerechnet. Zudem wurde in dem Beitrag betont, dass der 39-Jährige noch nie in der Champions League oder bei einem FIFA-Turnier zum Einsatz gekommen und daher nicht geeignet sei.