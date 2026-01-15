Barca-Legende lästert über Real

Johannes Vehren 15.01.2026 • 11:15 Uhr Real Madrid blamiert sich beim Debüt von Interimstrainer Álvaro Arbeloa im Pokal gegen einen Zweitligisten. Im Nachgang macht sich Barca-Legende Gerard Piqué darüber lustig.

Real Madrid muss sich nach dem Debakel am Mittwochabend in der Copa del Rey Spott gefallen lassen! Auf die peinliche Niederlage gegen Albacete Balompié - den Tabellen-Siebzehnten der zweiten Liga - reagierte im Nachgang Gerard Piqué, eine Legende des Erzrivalen FC Barcelona.

Der Welt- und Europameister ließ es sich nicht nehmen, sich süffisant zur Blamage des Rivalen zu äußern. Im Rahmen eines Spieltags der Kings League, wo der 38-Jährige als Präsident fungiert, schrieb er sarkastisch in den Twitch-Chat: „Gutes Debüt des neuen Madrids.“

Blamage von Real Madrid: Piqué-Nachricht geht viral

Die Nachricht ging daraufhin sofort viral und verbreitete sich schnell. Mit seinem Kommentar machte sich Piqué über die aktuelle Lage der Königlichen lustig.

Zudem verwiesen mehrere spanische Medien übereinstimmend darauf, dass Reals Interimstrainer Álvaro Arbeloa und die Barca-Legende keine gute Beziehung miteinander haben.

Rivalität zwischen Piqué und Arbeloa

Obwohl die beiden ehemaligen Verteidiger über viele Jahre zusammen in der spanischen Nationalmannschaft spielten, war das persönliche Verhältnis von der Rivalität ihrer Vereine geprägt.