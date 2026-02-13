Vernichtendes Presseurteil nach Flick-Klatsche mit Barca: "Gigantischer Fehler!"

Moritz Pleßmann 13.02.2026 • 10:44 Uhr Der FC Barcelona kassiert im Pokal eine krachende Niederlage bei Atlético Madrid. Die spanische Presse fällt ein vernichtendes Urteil.

Es war ein denkwürdiger Donnerstagabend für den FC Barcelona - jedoch nicht im positiven Sinne. Das Team von Hansi Flick hatte eine heftige 0:4-Klatsche im Halbfinal-Hinspiel der Copa del Rey gegen Atlético Madrid kassiert.

Während der Deutsche im Anschluss von einer „großen Lektion“ sprach, fiel das Urteil der spanischen Presse deutlich härter aus. „Hansi Flicks schlimmste Niederlage als Trainer von Barcelona“, schrieb etwa die As.

Das Blatt ergänzte: „Flick und Barca wurden von einem Lastwagen überrollt“, zusätzlich sei der 60-Jährige „in einen Boxsack“ verwandelt worden, auf den Atlético „Schlag für Schlag ihre Träume abladen konnten“.

Die in Madrid ansässige Sportzeitung nahm insbesondere eine Personalentscheidung von Flick ins Visier: die Aufstellung von Marc Casadó. Der 22-Jährige wurde nach 36 Minuten Gelb-vorbelastet vom Feld genommen. „Ein gigantischer Fehler“, urteilte das Blatt über die Aufstellung des Mittelfeldspielers.

Presse urteilt hart: „Absolutes Desaster“

Atlético führte bereits in der ersten Hälfte mit 4:0 und ließ früh große Zweifel daran aufkommen, dass der FC Barcelona seinen Titel als spanischen Pokalsieger verteidigen kann.

Die Sport titelte: „Was für ein absolutes Desaster!“, Mundo Deportivo meinte: „Simeones Mannschaft vernichtet die Blaugrana in der ersten Halbzeit.“ Die Herausforderung, dieses Ergebnis im Rückspiel noch zu drehen, „grenzt an das Epische“. Barca „nicht wiederzuerkennen“ gewesen.

Einen Heimvorteil der Rojiblancos erkannte die Marca: „Das Metropolitano verwandelte sich sofort in eine Irrenanstalt, die Barca in die Knie zwang.“ „Die Wahrheit liegt auf dem Rasen und dort hat Barca versagt“, meinte As.

Bitterer Abend für Barca-Keeper

Einen bitteren Abend erlebte Barca-Keeper Joan García, der sich beim 0:1 einen groben Schnitzer erlaubte. Der Spanier ließ einen Rückpass von Verteidiger Eric García (8.) unter der Sohle ins eigene Tor rollen. „Nicht einmal Joan García blieb verschont, der beim ersten Tor kläglich versagte“, urteilte Sport.

„Die bitterste Nacht von Joan García“, titelte Mundo Deportivo. Sein „monumentaler Fehler“ gehe laut der Marca in die „Geschichte des Pokals“ ein.