FC Barcelona: Flick bangt nach Pokal-Aus um zwei Stars

Felix Kunkel 04.03.2026 • 10:17 Uhr Zwei Verteidiger des FC Barcelona verletzen sich im Pokal-Rückspiel gegen Atlético Madrid. Alejandro Balde droht offenbar ein wochenlanger Ausfall.

Nach dem verpassten Pokal-Wunder muss der FC Barcelona gleich um zwei Stars bangen. Jules Koundé und Alejandro Balde wurden im Halbfinal-Rückspiel gegen Atlético Madrid (3:0) am Dienstagabend jeweils verletzungsbedingt ausgewechselt.

Wie spanische Medien übereinstimmend berichten, erlitten beide Profis Muskelverletzungen am Oberschenkel. Besonders schwerwiegend soll es laut der Sportzeitung AS Balde getroffen haben.

Der 22 Jahre alte Außenverteidiger, der in der 70. Spielminute den Platz verließ, werde demnach voraussichtlich etwa einen Monat ausfallen. Damit würde Balde auch die beiden Spiele im Champions-League-Achtelfinale gegen Newcastle United (10. und 18. März) sicher verpassen.

FC Barcelona: Schnelle Koundé-Rückkehr?

Bei Koundé, für den es bereits in der 13. Minute nicht mehr weiterging, soll es sich hingegen lediglich um einen „leichten“ Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel handeln. Der französische Innenverteidiger könne somit möglicherweise rechtzeitig für die Königsklasse wieder fit werden.

Eine offizielle Diagnose der Katalanen steht bislang noch aus. Untersuchungen am Mittwoch sollen Klarheit über die genauen Ausfallzeiten bringen.