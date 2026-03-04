Coppa Italia: Gegner des FC Bayern beweist große Moral

Maximilian Huber 04.03.2026 • 23:36 Uhr Atalanta Bergamo erkämpft sich im Hinspiel des Halbfinals der Coppa Italia ein Remis bei Lazio Rom. Der kommende Champions-League-Gegner des FC Bayern kommt gleich zweimal nach einem Rückstand zurück.

Atalanta Bergamo hat einmal mehr bewiesen, dass Aufgeben keine Option ist. Wie schon in den Champions-League-Playoffs gegen Borussia Dortmund trotzte Bergamo am Mittwochabend mehreren Rückschlägen und sicherte sich im Hinspiel des Halbfinals der Coppa Italia ein 2:2-Remis bei Lazio Rom.

Die Bergamasken, die im Achtelfinale der Champions League auf den FC Bayern München treffen werden, kamen in Rom gleich zweimal nach einem Rückstand zurück und würden mit einem Heimsieg im Rückspiel ins Pokalfinale einziehen.

Atalanta kommt zweimal zurück

Fisayo Dele-Bashiru hatte Rom kurz nach der Halbzeitpause in Führung gebracht (47.), Mario Pasalic glich für Bergamo nur vier Minuten später zum 1:1 aus. In der 87. Minute traf Lazio durch Boulaye Dia zur erneuten Führung, wieder nur zwei Minuten später glich Yunus Musah zum 2:2-Endstand aus (89.). „Atalanta gibt niemals auf“, titelte die Gazzetta dello Sport.

Im anderen Halbfinale war Inter Mailand in Como nicht über ein 0:0 hinausgekommen. Die Rückspiele finden Ende April statt.