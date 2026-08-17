Das nächste Fiasko für Italiens glücklosen Ex-Nationalcoach

Niklas Trettin 17.08.2026 • 08:29 Uhr Im italienischen Pokal feiert Gennaro Gattuso sein Debüt als Trainer von Lazio Rom. Doch das endet für den Weltmeister von 2006 denkbar schlecht.

Gennaro Gattuso hat als Trainer von Lazio Rom einen Fehlstart erlebt. Der Hauptstadtklub verlor in der Coppa Italia völlig überraschend 0:2 (0:0) gegen den Zweitligisten Mantova 1911 und schied bereits in der ersten Runde aus.

Francesco Ruocco erzielte in der 75. Minute den Führungstreffer für den Außenseiter. Kurz vor Schluss sorgte der eingewechselte Ismael Cajazzo für den Endstand (90.+6). Damit ist Lazio der bis dato einzige Klub aus der Serie A, der den Pokalwettbewerb in der noch laufenden ersten Runde vorzeitig verlassen musste.

Entsprechend selbstkritische Worte fand Gattuso nach dem Schlusspfiff. „Eine Ohrfeige. Ich übernehme die Verantwortung“, zitiert die Corriere dello Sport den Weltmeister von 2006: „Jetzt tut es weh, wir müssen uns entschuldigen.“ Zugleich betonte der 48-Jährige, dass seine Mannschaft weiter hart arbeiten müsse, um die zahlreichen Defizite abzustellen.

Lazio: Gattuso ist Sarris Nachfolger

Für die Biancocelesti ist das Aus besonders bitter. In der vergangenen Saison hatte Lazio noch das Finale erreicht und gegen Inter Mailand verloren, nun endete die Pokalreise schon im August. Für Lazio ist die Niederlage dazu ein empfindlicher Rückschlag zum Auftakt der neuen Saison.