FA-Cup: Manchester United gegen Liverpool jetzt im Liveticker

Die hitzige Anfangsphase findet ihren ersten Treffer! Rashford bedient nach seinem Dribbling Alejandro Garnacho im Sechzehner des LFC. Kelleher kann den Schuss des Youngsters zunächst abwehren, allerdings ist McTominay in der Mitte am schnellsten zur Stelle und spitzelt den Ball aus kürzester Distanz ins Netz. Liverpool verteidigt während des gesamten Angriffs eindeutig zu passiv.

Salah! Die erste Topchance für den FC Liverpool, nach einer Hereingabe von der rechten Seite kommt Mo Salah in der linken Box ziemlich frei zum Abschluss, der Ball geht allerdings knapp am rechten Pfosten vorbei.

Manchester United beginnt bereits in den ersten fünf Minuten äußerst mutig. Rashford prüft mit seinem Distanzschuss zum wiederholten Mal Reds Keeper Kelleher. Auch auf der anderen Seite muss André Onana das erste Mal zugreifen, allerdings ohne große Probleme.

Hallo und herzlich willkommen zum letzten Viertelfinale im FA-Cup. Manchester United empfängt den FC Liverpool im heimischen Old Trafford. Wer folgt dem FC Chelsea, Manchester City und der Pokalsensation Coventry City in die Runde der besten Vier?

+++ Wahrt Klopp seine Titelchancen? +++

Jürgen Klopp kann seine Amtszeit an der Anfield Road mit einer Reihe an Titeln krönen. Nicht nur in der Premier League und der Europa League hat der FC Liverpool beste Chancen auf den Titel, auch im englischen Pokal träumt man von der zweiten Trophäe der Saison. Bereits Februar konnte man sich im EFL-Cup mit 1:0 gegen den FC Chelsea durchsetzten.