FA Cup: Mega-Blamage verhindert! Manchester United verspielt 3:0 gegen einen Zweitligisten

Was war das für ein irres Spiel? Manchester United hat sich im Halbfinale des FA Cups total blamiert! Im Wembley in London hatten die Red Devils gegen den Zweitligisten Coventry City bereits mit 3:0 geführt und damit das Finale gegen den Lokalrivalen Manchester City quasi in der Tasche.

Doch dann spielten sich irre Szenen ab und United verspielte den Vorsprung in Bestbesetzung, musste in die Verlängerung und gewann dann doch noch mit 4:2 im Elfmeterschießen. Sie haben sich am Ende fast blamiert. Mir gefällt nicht, was ich sehe, wenn ich diese Mannschaft beobachte. Ich sehe keine Führungsspieler“, schimpfte Klub-Ikone Roy Keane bei ITV1. „United sah aus wie der Zweitligist.“