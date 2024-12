Irres Familienduell im FA Cup?

Im englischen Pokal könnte sich ein irres Familienduell ereignen. In der dritten Pokalrunde stehen Vater und Sohn vor einem Aufeinandertreffen.

Dass Söhne auch im Profifußball in die Fußstapfen ihrer erfolgreichen Väter treten, ist keine große Seltenheit. Wenn beide jedoch in einem Pflichtspiel aufeinandertreffen, kann wohl von einem Duell der ganz besonderen Art gesprochen werden. Genau dieses Szenario könnte in der dritten Runde des englischen FA Cups nun zur Realität werden.