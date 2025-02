Traumtor von Tel bei Spurs-K.o. im FA Cup

Wundervolles Tor von Mathys Tel: Die Leihgabe vom FC Bayern konnte bei seinem Startelf-Debüt die 1:2-Pleite von Tottenham Hotspur im FA Cup bei Aston Villa zwar nicht mehr verhindern, erzielte in der Schlussphase aber immerhin seinen Premierentreffer im Trikot der Spurs.

In der Nachspielzeit (90.+1) schlug Dejan Kulusevski eine Flanke in den gegnerischen Sechzehner, Tel löste sich von den Verteidigern und beförderte den Ball per Direktabnahme unhaltbar ins rechte untere Eck.