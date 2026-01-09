Trotz Traumtor von Hudson-Odoi: Hollywood-Klub sorgt für Pokal-Blamage

Maximilian Lotz 09.01.2026 • 23:44 Uhr Der AFC Wrexham sorgt im FA Cup für ein filmreifes Drama. Auch der einstige Bayern-Flirt Callum Hudson-Odoi spielt darin eine Hauptrolle.

Nach 120 Minuten lautete der Spielstand 3:3. Für Forest hatte der einstige Bayern-Flirt Callum Hudson-Odoi mit einem Traumtor in der 90. Minute eine Blamage zunächst verhindert. Einen Pass von Nicolo Savona nahm er mit der Brust an, ehe er den Ball volley im Netz versenkte.

FA Cup: Hudson-Odoi rettet Nottingham in Verlängerung

Für das frühere Chelsea-Talent, das 2022/23 auf Leihbasis für Bayer Leverkusen spielte, war es der zweite Treffer des Abends. In der 76. Minute hatte Hudson-Odoi sein Team auf 2:3 herangebracht.

Doch trotz der Aufholjagd scheiterte die Mannschaft von Sean Dyche nach einer torlosen Verlängerung im Elfmeterschießen.

Wrexham gewinnt Elfmeter-Krimi

Nachdem zunächst die ersten beiden Schützen getroffen hatten, schoss Wrexham-Kapitän James McClean vorbei. Allerdings scheiterte dann auch Igor Jesus für Nottingham an Keeper Arthur Okonkwo.

Der Schlussmann des Zweitligisten parierte dann auch gegen Omari Hutchinson und beförderte sein Team in die nächste Runde. Und ließ Miteigentümer Reynolds auf der Tribüne jubeln.

Im ersten Durchgang hatten Liberato Cacace (37.) und Oliver Rathbone (40.) den Außenseiter bereits von der Pokal-Sensation träumen lassen. Nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer von Jesus (64.) stellte Dominic Hyam zunächst wieder die Zwei-Tore-Führung her.