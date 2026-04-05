Pokal-Thriller um Stach und Farke

Maximilian Lotz 05.04.2026 • 20:43 Uhr Leeds United übersteht bei West Ham United einen wahren Krimi und zieht im FA Cup ins Halbfinale ein. Nationalspieler Anton Stach muss allerdings verletzt ausgewechselt werden.

Leeds United ist dramatisch in das Halbfinale des FA Cups eingezogen. Der Klub des deutschen Teammanagers Daniel Farke verspielte bei West Ham United zunächst eine Zwei-Tore-Führung in der Nachspielzeit, bezwang die Londoner letztlich dennoch mit 4:2 (2:2, 1:0) im Elfmeterschießen.

„Wir nehmen immer den schwierigen Weg, niemals den einfachen“, sagte Farke bei TNT Sports. „Wir hätten es uns leichter machen können. Wir haben eine großartige mentale Stärke bewiesen, und ich bin stolz auf die Jungs, dass sie die Nerven behalten und das Spiel am Ende gewonnen haben.“

Damit darf der Tabellen-15. der Premier League vom ersten FA-Cup-Sieg seit 1972 träumen. Getrübt wurde die Freude allerdings von der verletzungsbedingten Auswechslung von Nationalspieler Anton Stach.

Nationalspieler Stach verletzt raus

Der Mittelfeldspieler, aufgrund starker Leistungen jüngst von Bundestrainer Julian Nagelsmann mit einer DFB-Nominierung bedacht, musste in der 38. Minute angeschlagen ausgewechselt werden.

Beim Stand von 1:0 vergab der 27-Jährige in aussichtsreicher Position, wurde allerdings beim Abschluss grob abgeräumt und knickte dabei mit dem rechten Fuß um – ein Elfmeterpfiff blieb aus. Stach konnte nicht weitermachen und humpelte in der Folge vom Feld.

Spätes Drama: Leeds siegt im Elferschießen

Zuvor hatte der Ex-Düsseldorfer Ao Tanaka (26.) die Führung für Leeds erzielt. Nachdem der für Stach eingewechselte Brenden Aaronson im Strafraum gefoult wurde, erhöhte Dominic Calvert-Lewin (75.) vom Punkt.

Als Leeds wie der sichere Sieger aussah, erzwangen Mateus Fernandes (90.+3) und Axel Disasi (90.+6) die Verlängerung. Ohne weitere Treffer ging es ins Elfmeterschießen, in dem Jarrod Bowen und Pablo an Leeds-Schlussmann Lucas Perri scheiterten.

Leeds verhindert Pokal-Märchen von West-Ham-Debütant

Damit verhinderte Perri zugleich ein Pokal-Märchen. Denn auf der anderen Seite feierte der 20 Jahre alte Finlay Herrick unverhofft sein Profidebüt.

In der Verlängerung wurde der englische U20-Nationaltorhüter für den offensichtlich von Krämpfen geplagten Alphonse Aréola eingewechselt – und parierte dann beim Showdown vom Punkt gleich den ersten Versuch von Joel Piroe.

„Sie haben zwar nicht gewonnen, aber er wird sich sein ganzes Leben lang daran erinnern, denn es war sein erstes Spiel und sein erster gehaltener Elfmeter. Ich hoffe, er arbeitet weiter hart, denn er hat viel Potenzial“, richtete Perri bei der BBC aufmunternde Worte an Herrick.

Leeds komplettiert damit als vierter Klub das Halbfinale und trifft dort im Londoner Wembleystadion auf den FC Chelsea. Das ergab die Auslosung kurz nach Abpfiff. Außerdem kämpfen Pep Guardiolas Manchester City sowie der Zweitligist und Arsenal-Bezwinger FC Southampton am 25. April um den Einzug ins Endspiel, das am 16. Mai stattfindet.

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