FA-Cup: Haaland zerstört Wirtz-Träume und schießt Liverpool ab

SPORT1 04.04.2026 • 15:44 Uhr Manchester City zerlegt den FC Liverpool im FA-Cup-Viertelfinale. Bei den Reds um Florian Wirtz lief nicht viel zusammen.

Florian Wirtz hat mit dem FC Liverpool in England eine ganz bittere Pokalpleite erlebt.

Der deutsche Fußball-Nationalspieler verlor das FA-Cup-Viertelfinale mit den Reds bei Manchester City am Samstag 0:4 (0:2), drei Tore erzielte der norwegische Stürmerstar Erling Haaland.

FA-Cup: Der dreifache Norweger und schwache Reds

Vier Tage vor dem Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Titelverteidiger Paris Saint-Germain wurde Liverpool nach anständigen 35 Minuten überrollt. Virgil van Dijk verursachte zunächst einen Foulelfmeter, den Haaland zum 1:0 verwandelte (39.). Noch vor der Pause machte Haaland nach Semenyo-Flanke das 2:0 per Kopf (45.+2).

Nach der Pause trafen Antoine Semenyo (50.) und erneut Haaland (57.), zehn Minuten später wurde Wirtz nach unauffälliger Vorstellung ausgewechselt. Für Deutschland hatte er zuletzt in der Schweiz (4:3) noch zwei Tore selbst erzielt und die beiden anderen vorbereitet. In dieser Phase verließen die Anhänger der Reds bereits in Scharen das Etihad. Ein rundum bitterer Nachmittag für die Rot-Weißen.

Auf der anderen Seite wurde nach 77 Minuten mit Haaland der Mann des Tages unter Standing-Ovations ausgewechselt. Er sprach nach dem Spiel bei TNT Sports über seinen Hattrick: „Es ist schon eine Weile her, dass ich das für City geschafft habe, also wird es Zeit, dass ich es wieder schaffe! Das ist etwas ganz Besonderes, deshalb bin ich überglücklich.“

„Eine solche Blamage wie heute wird ihnen noch lange nachhängen“

Der frühere Premier-League-Stürmer Dion Dublin ging beim britischen Sender BBC hart mit den Reds ins Gericht: „Liverpool ist untergegangen, und ich kann mir vorstellen, dass ihnen das Ergebnis und die Leistung sehr peinlich waren. Wenn ein Spieler im roten Trikot den Ball hatte, gab es kaum Anspielmöglichkeiten. Das sagt mir, dass viele dieser Liverpool-Spieler die Verantwortung am Ball nicht übernehmen wollten.“

Sein Urteil: „Es war eine schwache Leistung; sie sind viel besser, als wir sie heute gesehen haben. Eine solche Blamage wie heute wird ihnen noch lange nachhängen.“

In der Premier League ist Liverpool seit drei Spielen sieglos und bangt um die erneute Qualifikation zur Champions League. ManCity kann diese als Tabellenzweiter fest einplanen und hat zudem vor der Länderspielpause den Ligapokal gewonnen. Teammanager Pep Guardiola saß am Samstag den zweiten Teil einer Sperre ab, sein Assistent Pep Lijnders vertrat ihn an der Seitenlinie.

Der Sport1-Liveticker zum Nachlesen:

+++ Schluss! City zerlegt die Reds +++

Michael Oliver hat Erbarmen mit den Reds und pfeift pünktlich ab. City steht nach einem überzeugenden Viertelfinalauftritt im Kracher gegen Liverpool im Halbfinale. Die Reds enttäuschen vor allem im zweiten Abschnitt und vergeben damit eine weitere Titelchance im letzten Jahr von Mo Salah in Rot-Weiß.

+++ City lässt nichts anbrennen (85.) +++

Die Messe ist gelesen und im Etihad passiert nicht mehr viel. Der LFC hat zwar viel den Ball, weiß damit aber kaum etwas anzufangen. Die Hausherren verwalten souverän und schonen vor dem Premier-League-Spitzenspiel am kommenden Wochenende gegen den FC Arsenal Kräfte.

+++ Wirtz mittlerweile ausgewechselt (77.) +++

Eine Viertelstunde vor dem Ende trudelt die Partie gemächlich aus. Auch Florian Wirtz hat den Platz bereits verlassen, für ihn kam nach 68 Zeigerumdrehungen Rio Ngumoha. Auch die Cityzens tauschen: Unter Standing-Ovations verlässt Dreierpacker Haaland den Rasen. Ihn ersetzt der Ex-Frankfurter Omar Marmoush.

+++ City-Fans verhöhnen Slot (70.) +++

Während auf dem Feld nicht viel passiert, verhöhnen die City-Fans den Liverpooler Übungsleiter. „Sacked in the morning“ („Du wirst morgen früh gefeuert“) hallt es durch das weite Rund.

+++ Salah scheitert vom Punkt! (64.) +++

Es wird immer bitterer für Slots Liverpooler. Nach einem Foulspiel von Nunes an Ekitiké im Strafraum zeigt Oliver auf den Punkt. Sinnbildlich für den LFC-Nachmittag: Salah scheitert mit seinem halbhohen Versuch auf die rechte Seite an Trafford. Das dürfte es jetzt endgültig gewesen sein.

+++ Es wird ein Debakel! (57.) +++

Die Reds schlittern einem Debakel entgegen, weil Manchester City mit ihnen machen kann, was sie wollen. Erneut schauen die Gäste bei einem feinen Angriff der Hausherren nur zu. Das End vom Lied: Haaland trifft nach O’Reilly-Zuspiel aus zentraler Position mit Hilfe der Unterkante der Latte zum dritten Mal an diesem Nachmittag.

+++ Salah vergibt Antwort (52.) +++

Wenig später kommen auch die Reds mal zu einer guten Gelegenheit. Doch Salahs flacher Abschluss aufs lange Eck aus spitzem Winkel kann Trafford mit einem guten Reflex vereiteln. Wenig später setzt er einen Abschluss aus guter Position viel zu hoch an. Höhnischer Applaus kommt von den Rängen. Es riecht alles nach dem Wembley-Ticket für Manchester City.

+++ Semenyo lupft City in Richtung Halbfinale! (50.) +++

Die Antwort lautet vermutlich: Nein. Denn die Hausherren stellen auf 3:0. Vorrausgegangen war ein feiner Steckpass von Cherki in den Lauf von Semenyo, der halb-links im Gäste-Strafraum auftaucht und per Lupfer den dritten Treffer besorgt. Jetzt setzt es die kalte Dusche auch nach der Pause für Liverpool.

+++ Zweiter Abschnitt läuft (46.) +++

Die zweite Spielhälfte ist eröffnet. Die zentrale Frage lautet: Können die Liverpooler nochmal zurückschlagen und die weitgehend stabilen Gastgeber in Verlegenheit bringen?

+++ Pause in Manchester +++

Jetzt ist Pause im Etihad. Die Cityzens führen dank eines Doppelpacks ihres lange unauffälligen Stürmerstars mit 2:0. Die Reds agierten über weite Strecken des ersten Spielabschnitts eigentlich auf Augenhöhe, mussten aber den norwegischen Doppelschlag kurz vor der Pause schlucken. Das wird jetzt eine harte Nuss für Wirtz und Co.

+++ Haaland zum Zweiten! (45.+2) +++

In zweiminütigen Zugabe schnürt Haaland den Doppelpack. Nach einer Flanke von Semenyo von der rechten Seite läuft der Norweger perfekt ein und nickt das Leder genau ins lange Eck. Bitterer Gegentreffer für die Liverpooler kurz vor dem Pausentee. Diesen genießen die Gastgeber nun mit einer Zwei-Tore-Führung.

+++ Guardiola am Hörer (42.) +++

Der Treffer hatte sich zwar nicht unbedingt angedeutet, das wird Pep Guardiola auf der Tribüne aber vollkommen gleichgültig sein. Er telefoniert derweil mit seinen Assistenten, um taktische Anpassungen zu geben.

+++ Haaland trifft vom Punkt! (39.) +++

Einmal angesprochen, gleich klingelt es: Erneut fordern die Gastgeber nach einem Zweikampf im Sechzehner Strafstoß. Diesmal bekommen sie ihn auch. O’Reilly dreht sich geschickt um van Dijk herum und kommt zu Fall. Oliver zeigt umgehend auf den Punkt. Haaland schnappt sich das Leder, bleibt cool und bringt seine Skyblues in Front.

+++ Liverpool steht sicher (34.) +++

Die Reds lassen defensiv derweil kaum etwas anbrennen. Immer wieder finden die City-Zuspiele in der Nähe des Strafraums der Gäste nicht zum anvisierten Mitspieler. Van Dijk und Co. präsentieren sich dabei stets auf der Höhe und lassen auch Superstar Haaland nicht ins Spiel kommen.

+++ Ekitiké zielt zu hoch (28.) +++

Mitte der ersten Hälfte kann festgehalten werden: Beide Teams begegnen sich auf Augenhöhe und schielen auf Balleroberungen, die in schnellen Umschaltaktionen enden sollen. Jetzt setzen sich die Reds mal am gegnerischen Sechzehner fest, das Leder landet über Umwege bei Ekitiké, der wuchtig abzieht, aber das Spielgerät einen guten Meter über das anvisierte Ziel setzt.

+++ Erste Verwarnung der Partie (23.)+++

Jetzt setzen die Skyblues mal zu einem schnellen Konter an. Diesen unterbindet Gravenberch aber durch ein Ziehen am Trikot des flotten Doku. Oliver zückt den ersten gelben Karton des Spiels.

+++ City fordert Strafstoß (18.)+++

Die Hausherren fordern nach einem Zweikampf von Cherki und Liverpools Kerkez im Strafraum vehement einen Strafstoß. Michael Oliver winkt aber ab. Der Gäste-Akteur stellt sich dem City-Angreifer zwar in den Weg, kann sich aber auch nicht in Luft auflösen. Zudem fällt der Franzose relativ leicht.

+++ Tempo nimmt zu (17.)+++

Das Spieltempo nimmt immer mehr zu. Cherki nähert sich nach feinem Silva-Pass für die Gastgeber an, auf der anderen Seite kann Salah einen langen Ball nicht kontrollieren.

+++ Salah vergibt erste Chance (15.)++

Die Reds kombinieren sich immer wieder schnell durchs Mittelfeld. In der Nähe des Strafraums geraten die Zuspiele aber oftmals nicht in den Fuß des Mitspielers. Die Skyblues auf der anderen Seite haben zwar viel Ballbesitz, wissen damit aber noch nicht viel anzufangen. Dann bricht Salah auf einmal auf der linken Seite nach einem weiten Abschlag durch, sein Abschluss geht aber letztendlich deutlich am langen Eck vorbei.

+++ Defensive Stabilität im Fokus (10.)+++

Beide Mannschaften sind vom Start weg um Ball- und Spielkontrolle bemüht. Die großen Einschussgelegenheiten ergaben sich aber noch nicht. Ekitiké taucht derweil viel auf dem linken Flügel auf, seine Flanke auf Wirtz gerät aber zu ungenau.

+++ Wirtz geblockt (04.) +++

City erwischt einen engagierten Start ins Spiel. Der erste zaghafte Abschluss von Doku landet aber neben dem Kasten der Liverpooler. Doch auch die Reds verstecken sich nicht. Wirtz probiert es aus zentraler Position, wird aber abgeblockt.

+++ Anpfiff im Etihad +++

Der Viertelfinalkracher zwischen den Skyblues und den Reds unter den Augen von Sir Alex Ferguson läuft. Geleitet wird die Begegnung vom erfahrenen Unparteiischen Michael Oliver. Pep Guardiola steht übrigens nicht an der Seitenlinie. Der Spanier sitzt das zweite Spiel seiner Gelb-Sperre ab. Seine Vertretung übernimmt Pep Lijnders, der als Assistent von Jürgen Klopp bereits für den heutigen Gegner aus Liverpool tätig war. Das große Ziel beider Mannschaften ist ein Ticket für das Halbfinale des prestigeträchtigen Pokalwettbewerbs in Wembley.

+++ Besonderes Salah-Spiel +++

Mit von der Partie und in der Startelf der Reds ist auch Mohamed Salah, der zuletzt bei der 1:2-Niederlage in Brighton fehlte und auch nicht bei der Nationalmannschaft war. Für den Ägypter ist es das erste Spiel seit der Ankündigung seines Abschieds aus Liverpool im Sommer.

+++ Slot tauscht dreimal +++

Arne Slot auf der anderen Seite nimmt im Vergleich zur bitteren Ligapleite gegen Brighton & Hove Albion drei Veränderungen vor. Alexis Mac Allister, Cody Gakpo und Jeremie Frimpong weichen für Joe Gomez, Mohamed Salah und Curtis Jones. Auch Florian Wirtz, der zuletzt beim DFB-Team im Testspiel gegen die Schweiz einen magischen Abend erwischte, steht von Beginn an auf dem Rasen.

+++ Guehi ersetzt Aké +++

Im Vergleich zum gewonnenen League-Cup-Finale gegen den FC Arsenal verändert Pep Guardiola seine Mannschaft lediglich auf einer Position. Für Nathan Aké verteidigt Marc Guehi. Demnach steht auch Marc Trafford wieder zwischen den Pfosten und Gianluigi Donnarumma nimmt auf der Bank Platz.