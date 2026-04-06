FA Cup: Farke "gierig" auf Pokal-Märchen

SID 06.04.2026 • 08:07 Uhr Der deutsche Trainer Daniel Farke schreibt mit seinem Klub Leeds United ein besonderes Kapitel Vereinsgeschichte.

Nach diesem ganz besonders süßen Pokal-Coup hatte Daniel Farke Lust auf mehr. „Wir sind der Außenseiter, das ist klar“, sagte der deutsche Teammanager von Leeds United über das FA-Cup-Halbfinale gegen den FC Chelsea, aber seine Mannschaft sei „gierig“ auf den nächsten Schritt.

Es wäre ein historischer: Seit dem 0:1 gegen den AFC Sunderland 1973 stand Leeds nicht mehr im Endspiel des ältesten Pokalwettbewerbs der Welt, der einzige Cup-Triumph gelang 1972 beim 1:0 gegen den FC Arsenal.

Zwei weitere Finals (1965 und 1970) gingen verloren, nach dem dramatischen 4:2 i.E. bei West Ham United im Viertelfinale steht Leeds aber nun zum ersten Mal seit 1987 in der Vorschlussrunde.

Farke verspricht Wembley-Gala

„Chelsea“, sagte Farke über den dortigen Gegner, „ist ein großer Name und hat eine Mannschaft voller Top-Spieler. Aber wir haben Geschichte geschrieben.“ Das nächste Kapitel soll am 25. oder 26. April in Wembley folgen. „Das wird ein großartiger Abend“, meinte Farke.

Dessen Elf um Nationalspieler Anton Stach und Lukas Nmecha hatte gegen die Hammers in der Nachspielzeit der regulären Spielzeit eine 2:0-Führung verspielt. Das Elfmeterschießen startete mit einem Fehlschuss von Joel Piroe, doch die nächsten vier Versuche saßen und brachten Leeds ins Halbfinale.