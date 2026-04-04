Wilde Aktion: City-Star bringt eigene Fans gegen sich auf!

Rayan Cherki hat beim Kantersieg von Manchester City gegen den FC Liverpool im FA-Cup-Viertelfinale für eine kuriose Szene gesorgt. Für einen kurzen Moment saß er im Trikot von Gegenspieler Hugo Ekitiké auf der eigenen Auswechselbank.
City-Star verärgert eigene Fans
Der 22-Jährige wurde nach seiner Auswechslung in der 71. Minute aber schnell von einem seiner Teamkollegen aufgefordert, das Trikot sofort auszuziehen. „Sieht so aus, als würde er dort eine Standpauke bekommen“, sagte der schottische Co-Kommentator und Ex-Trainer Ally McCoist bei TNT Sports.
Doch wie kam es zu der Szene? Nachdem Cherki beim späteren Endstand von 4:0 vom Platz gegangen war, tauschte er mit dem ebenfalls frisch ausgewechselten Ekitiké sein Trikot. Die beiden Franzosen kennen sich gut aus der Nationalmannschaft.
Fans reagieren empört auf Cherki
Dass der Trikottausch direkt nach deren Auswechslung vonstatten ging, ist eigentlich schon ungewöhnlich genug. Dass Cherki das Trikot des Gegners dann aber auch noch während des Spiels auf der Auswechselbank überstreift, ließ die Szene viral gehen.
Die Fans reagierten auf Social Media: „War das ein Trikot von Hugo Ekitiké? Das kann doch nicht wahr sein“, schrieb ein User empört.
Cherki entschuldigte sich direkt im Anschluss mit erhobenen Händen bei den Fans.
Abonniere den Fußball-Newsletter und bleib immer am Ball! Alle Tore, Transfers und News aus den internationalen Top-Ligen direkt in dein Postfach