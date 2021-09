FC Barcelona: Emerson Royal nach Wechsel zu Tottenham Hotspur enttäuscht

„Ich dachte, der Verein wollte, dass ich bleibe. Ich habe am Sonntag als Startspieler gespielt, am nächsten Tag bin ich aufgewacht und in aller Ruhe zum Training gegangen. Dann begann ich zu realisieren, dass viele Dinge herauskamen, dass Tottenham mit Barcelona im Gespräch war, dass der Deal fast abgeschlossen war“, berichtete der 22-Jährige in der spanischen Zeitung Marca.