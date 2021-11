FC Barcelona: Rückkehr von Dani Alves spaltet spanische Presse

Die Marca glaubt, dass Barcelona mit Alves den 3:0-Vorsprung von vergangener Woche gegen Celta Vigo nicht noch verspielt hätte. „Der Außenverteidiger weiß, was in diesen Momenten zu tun ist: jeden Mitspieler an seinen Platz bringen, auf Zeit spielen, Druck auf den Schiedsrichter ausüben.“ (Bericht: Spanische Presse stürzt sich auf Barca)