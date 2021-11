FC Barcelona: Spanische Presse stürzt sich auf Barca nach 3:3 in Vigo

Dabei begann alles so vielversprechend. Der herausragende Akteur bei Barca war in der ersten Halbzeit der 19-jährige Ansu Fati. Der junge Spanier belebte das Offensivspiel der Blaugrana um ein Vielfaches und traf auch bereits in der fünften Minute sehenswert zur 1:0-Führung. Fatis Arbeitstag war allerdings bereits nach 45 Minuten beendet.