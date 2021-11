Real Sociedad wieder Tabellenführer in Spanien

Real Sociedad hat in der spanischen Fußball-Liga die Tabellenführung zurückerobert. Der Traditionsklub aus San Sebastian setzte sich am Sonntag in Pamplona bei CA Osasuna mit 2:0 (0:0) durch und hat in der Tabelle wieder einen Punkt Vorsprung auf Rekordmeister Real Madrid, der allerdings ein Spiel weniger bestritten hat. Die Tore für Sociedad erzielten die früheren Dortmunder Bundesligaspieler Mikel Merino (72.) und Adnan Januzaj (82.)